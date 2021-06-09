المشهد اليمني الأول

رصد المشهد اليمني الأول تقرير لمنظمة الطيران المدني الدولية الايكاو ومقرها مونتريال كندا منشوار على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر في التقرير إن ‏كل المطارات اليمنية جاهزة لإستقبال الرحلات الجوية ما عدا مطار تعز والحديدة والمكلا وبهذا التصريح يسمح بإستئناف حركة الملاحة الجوية لمطار صنعاء الدولي الذي استقبل اليوم ثلاث رحلات اممية.

وقالت مصادر محلية ان المطار يشهد اعمال الترميم وصيانة تمهيدا لاعادة افتتاح المطار أمام الرحلات الدولية بشكل رسمي.

ومن المتوقع ان يتم إعادة فتح المطارالاسبوع المقبل بعد فترة اغلاقه منذ العام 2016 ومنذ تاريخ 9 أغسطس 2016، بقيت خدمات مطار صنعاء مقتصرة على استقبال طائرات الأمم المتحدة، بعد أن أغلق أمام الرحلات للمسافرين والرحلات التجارية التي انتقلت إلى مطار عدن الدولي مما سبب معاناة للشعب اليمني في المحافظات الشمالية.

وخاصة اصحاب الامراض المستعصية كبار السن ووفاة بعضهم على الطرق ومن جهة اخرى استحالة انتقال المواطنين من محافظات الشمال الى مطار عدن نظرا لاجراءات عنصرية مناطقية بحجز المواطن بالنقاط الامنية والسجن في سجون المرتزقة مارب عدن طبقا للهوية المناطقية والالقاب العائلية.

وياتي ذلك بعد تداول اخبار عن اتفاق سياسي بين اليمن صنعاء وقوى العدوان وبرعاية سلطنة عُمان يقضي بفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة وقف العدوان ورفع الحصار ثم الذهاب للحوار السياسي.