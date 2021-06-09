المشهد اليمني الأول

نجحت وساطة قبلية في محافظة إب بصلح قبلي في إنهاء قضية قتل وقعت أحداثها قبل أربعة أعوام، وراح ضحيتها فؤاد عبد ثابت الغيثي من مديرية المخادر.

وفي الصلح القبلي اليوم بحضور المشرف الاجتماعي للمحافظة يحيى القاسمي ومشرف مديرية المخادر حافظ حجر ومدير السجن المركزي العقيد رضوان سنان، والمحكمين في القضية, أعلن أولياء دم المجني عليه فؤاد الغيثي العفو عن الجاني نادر أمين ناجي الحيدري، لوجه الله وتشريفاً للحاضرين.

وأشاد القاسمي وحجر، بمبادرة آل الغيثي في العفو عن الجاني وإغلاق ملف القضية، بما يعزز من مبادئ وقيم التسامح ومعالجة القضايا المجتمعية بطرق أخوية. وأكدا أن حل القضايا المجتمعية بطرق مرضية تسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار وإخماد نار الفتنة وتوحيد الصفوف والتفرغ لمواجهة العدو الذي يستهدف اليمن أرضاً وإنساناً.

وثمن مشايخ ووجهاء وأعيان مديرية المخادر جهود المحكمين في القضية بالصلح قبلي وكل من ساهم في معالجتها، وحضر الصلح المشرف الاجتماعي بالمديرية صدام محي الدين ومدير فرع مكتب حقوق الإنسان بالمحافظة محمد العودي.