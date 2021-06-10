المشهد اليمني الأول

كشف مصدر في الخطوط الجوية اليمنية يوم أمس الأربعاء، عن تجهيزات لإعادة تشغيل مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات التجارية المعلقة منذ نحو خمس سنوات.

وقال مصدر في الخطوط الجوية اليمنية إنهم تلقوا إشعارا من الهيئة العامة للأرصاد وإدارة مطار صنعاء الدولي لوضع الترتيبات اللازمة لبدء تشغيل الرحلات الجوية من وإلى مطار صنعاء.

وأضاف أن “مسؤولين في الخطوط الجوية نزلوا للمطار لتفقد الحظائر الخاصة بالطائرات، وإعادة تجهيز الكاونترات وترتيبات أخرى في مطار صنعاء”. وأكد المصدر أنهم في انتظار البدء رسميا في تسيير الرحلات الجوية عن قريب.

من جانبه، أكد مدير عام مطار صنعاء الدولي خالد الشائف، جاهزية المطار لاستقبال جميع الرحلات التجارية. وقال الشائف إن “المطار يستقبل رحلات جوية تابعة لمنظمات أممية بشكل شبه يومي”.

وتابع إن “المطار استقبل اليوم ثلاث رحلات جوية، إحداها لبرنامج الغذاء العالمي، وأخرى لمنظمة أطباء بلا حدود، والثالثة تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر”. وأضاف الشائف قائلا :”نتمنى فتح المطار في القريب أمام جميع الرحلات”.

وعلق تحالف العدوان الرحلات الجوية التجارية عن مطار صنعاء الدولي منذ أغسطس من العام 2016، فيما يستخدم المطار لاستقبال الرحلات الخاصة ورحلات للمنظمات الإغاثية الدولية.