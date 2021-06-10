المشهد اليمني الأول

بعد ان أعلنت منظمة الطيران الدولية السماح باستئناف حركة الملاحة الجوية من والى مطار صنعاء الدولي في تقرير لها، اعلن عدد من الناشطين اليمنيين الذين هم في الخارج، رغبتهم بالعودة السريعة الى صنعاء.

وقال الناشط ياسر اليماني في تغريدة له على تويتر “ساكون اول من يعود الى صنعاء ان شاء لله، وأضاف: هذه بلدنا واهلنا ولايمكن احد يحرمنا من العوده اليها”.

ساكون اول من يعود الى صنعاء ان شاءلله هذه بلدنا واهلنا ولايمكن احد يحرمنا من العوده اليها

ياسراليماني — ياسر اليماني (@YaserAlyamani) June 9, 2021

وكان سبقته الناشطة اليمنية توكل كرمان، حين قالت في تغريدة سابقة لها ” لابد من صنعاء فقد طال السفر”.

هذا وعمت الفرحة، كافة الشعب اليمن من شماله الى جنوبه، بفتح مطار صنعاء الدولي، بغض النظر عن التوجهات السياسية، آملين بانفراجة كاملة، للعدوان على اليمن، والذي تجاوز السبعة اعوام.

انزعاج المرتزقة

على ذات السياق، ابدى المرتزقة انزعاج كبير من فتح مطار صنعاء الدولي، فمنهم من خون شرعية الفنادق كالمرتزق النسي، حيث قال عن فتح المطار: الشرعية تتوج خيانتها بتسليم الشمال والاعتراف بالحوثي كسلطة امر واقع من خلال الموافقة على فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة ووقف عملية تحرير صنعاء، بعد سيطرة حزب الإصلاح عليها أصبحت الشر وليس الشرعية وأهدافها واضحة من بداية الازمة وهي السيطرة على الجنوب وهذا ما حققته بنسبة كبيرة.

الشرعية تتوج خيانتها بتسليم الشمال والاعتراف بالحوثي كسلطة امر واقع من خلال الموافقة على فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة ووقف عملية تحرير صنعاء ، بعد سيطرة حزب الإصلاح عليها أصبحت الشر وليس الشرعية وأهدافها واضحة من بداية الازمة وهي السيطرة على الجنوب وهذا ما حققته بنسبة كبيرة — العميد خالد النسي (@khaledaalnasi) June 9, 2021

ومنهم من رد انزعاجه على نفسه، ناسبا الإستفادة من فتح المطار، لالحوثيين والخبراء الإيرانيين!! فقد قال المرتزق ابو حاتم: أغلب الذي فارحين بخبر فتح مطار صنعاء ماقد سافروا ولا طلعوا طائرة ولاهم ناويين يسافروا في المستقبل ولا بايسمح لهم الحوثي يسافروا المهم زنبلة والسلام.

وأضاف ان المستفيد من السفر هم بيت الحوثي والمتوكل والعماد والكبسي والمؤيد وشرف الدين وغيرهم من بني هشهش فقط. إضافة إلى الخبراء الإيرانيين.