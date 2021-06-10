المشهد اليمني الأول

اعتقلت الشرطة الفرنسية شخصين على خلفية حادث الصفع الذي تعرض له الرئيس إيمانويل ماكرون، خلال جولة له جنوب شرقي فرنسا.

وقالت وسائل إعلام فرنسية إن الشرطة وضعت قيد الحجز الشاب الذي وجه الصـفعة لماكرون، بالإضافة إلى الشاب الذي صور فيديو الحادث. وأفادت بأنه بعد ساعات من الصفعة التي تلقاها ماكرون، كشفت السلطات القضائية عن هوية الجناة.

ووفقا للمعلومات التي أبلغ عنها أليكس بيرين، المدعي العام في فالنسيا، فإن ما تعرض له الرئيس الفرنسي ارتكب من قبل رجل يدعى “داميان ت.” وساعده في ذلك “آرثر سي.” من سان فالييه جنوب شرق فرنسا.

وصرح المدعي العام في فالنسيا بأن جميعهم يبلغون من العمر 28 عاما، مشيرا إلى أن “دوافعهم غير معروفة في هذه المرحلة”.