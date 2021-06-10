المشهد اليمني الأول

أقرت السلطات الصينية، اليوم الخميس، قانونا لمواجهة العقوبات الغربية.

وحسب ما أفاد التلفزيون المركزي الصـيني، تم تمرير القانون في الدورة الـ 29 في اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصـيني في بكين.

يذكر أنه في نهاية شهر مارس الماضي، فرضت دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، عقوبات على أفراد ومنظمات من الصين بتهمة انتهاك حقوق الأويغور في إقليم شينجيانغ غرب الصـين.

ومن جانبها، فرضت السلطات الصـينية إجراءات جوابية على دول الاتحاد الأوروبي بما في ذلك ضد المملكة المتحدة.

ولاحقا أعلنت الولايات المتحدة توسيع العقوبات ضد 24 مسؤولًا من الصـين وهونغ كونغ بسبب إجراءات “الحد من الحكم الذاتي” للمنطقة الإدارية، واحتجت الصـين ووعدت باتخاذ إجراءات انتقامية