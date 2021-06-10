المشهد اليمني الأول

أعلنت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، اليوم الخميس، عن تعذيب أسير حتى الموت في سجون مرتزقة العدوان في مأرب.

وأشارت اللجنة الى استشهاد الأسير عمر إدريس حسن إدريس من أبناء محافظة البيضاء، بعد قيام مرتزقة العدوان بتعذيبه حتى الموت في أحد السجون بمأرب.

وأدانت اللجنة جريمة قتل الأسـير إدريس، وحملت قوى العدوان والمرتزقة المسؤولية الأخلاقية والقانونية إزاء هذه الجريمة وما سبقها من جرائم.

ودعت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى المنظمات المحلية والدولية إلى إدانة هذه الجرائم وتحمل مسؤوليتها في حماية جميع الأسرى.