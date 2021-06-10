المشهد اليمني الأول

يستمر تصعيد العدوان بغاراته على المحافظات اليمنية، رغم الأنباء المتداولة عن اتفاق السلام بين اليمن والسعودية.

فقد أكد مصدر محلي، عن استمرار تصعيد غارات العدوان على المحافظات اليمنية، ووصل عدد الغارات خلال 48 ساعة الماضية الى أكثر من 25 غارة على عدة المحافظات.

ففي محافظة صعدة 22 غارة على منطقة الفرع بمديرية كتاف خلال الـ48 ساعة الماضية.

وفي مأرب، 3 غارات لطيران العدوان على مديرية مدغل وغارة على مديرية صرواح.

أما في حجة، فكان هناك غارة لطيران العدوان على منطقة بني حسن بمديرية عبس.