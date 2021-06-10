المشهد اليمني الأول

أفادت مصادر قبلية في مأرب، اليوم الخميس، عن انفجارات متتالية هزت المنطقة العسكرية الثالثة في مأرب.

وأكدت المصادر، أن حوالي ثلاثة الى أربعة انفجارات، استهدفت المنطقة العسكرية الثالثة في مأرب.

وقالت مصادر، أن المضادات الأرضيه التابعة لمرتزقة العدوان في مأرب حاولت التصدي لطائرات مسيرة بدون طيار في سماء المنطقة.

وأفادت المصادر القبلية

وكان أعلنت مصادر عن استمرار تصعيد العدوان، حيث وصلت عدد الغارات خلال الـ48 ساعة الماضية، الى أكثر من 25 غاراة على محافظة مأرب، وحجة وصعدة.