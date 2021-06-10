المشهد اليمني الأول

أفادت مصادر قبلية في مأرب، اليوم الخميس، عن انفجارات متتالية هزت المنطقة العسكرية الثالثة في مـأرب.

وأكدت المصادر، أن حوالي ثلاثة الى أربعة انفجارات، استهدفت المنطقة العسكرية الثالثة في مـأرب.

وقالت مصادر، أن المضادات الأرضيه التابعة لمرتزقة العدوان في مـأرب حاولت التصدي لطائرات مسيرة بدون طيار في سماء المنطقة.

وأفادت المصادر القبلية

وكان أعلنت مصادر عن استمرار تصعيد العدوان، حيث وصلت عدد الغارات خلال الـ48 ساعة الماضية، الى أكثر من 25 غارة على محافظة مـأرب، وحجة وصعدة.