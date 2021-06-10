المشهد اليمني الأول

تواصل القوات السعودية الغازية انتهاكاتها لمحافظة المهرة، وذلك بتماديها في احتلال منفذ شحن الحدودي الذي يعتبر الشريان العام لليمن.

وكل يوم تتوسع أطماع السـعودية في محافظة المهرة وتعتبرها موقعاً استراتيجياً ستستفيد منه في مدّ أنبوب النفط وأطماع أخرى، وقد أصبحت تلك الأطماع واضحة على الأرض من خلال المعسكرات التي نشرتها في المهرة.

وفي جديد الاحداث نشر ناشطون صور جوية تظهر حجم الاستحداثات والانشاءات الكبيرة التي قامت بها القوات السعودية في مطار الغيضة الدولي بمحافظة المهرة الحدودية مع سلطنة عمان.

وقال الناشطون ان المطار تم إغلاقه أمام الرحلات المدنية للمواطنين واقتصاره على الرحلات العسـكرية للقوات السـعودية.