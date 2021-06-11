المشهد اليمني الأول

غادر الوفد السلطاني العماني العاصمة صنعاء ظهر اليوم الجمعة رفقة رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام بعد سلسلة من اللقاءات.

وأثناء مغارة الوفد العماني مطار العاصمة صنعاء أوضح رئيس الوفـد الوطني محمد عبد السلام أن لقاءات وفد المكتب السلطاني شملت السيد عبدالملك ورئيس المجلس السياسي الأعلى ورئاسة الأركان العامة ولجنة التنسيق وإعادة الانتشار في الحديدة وشخصيات اجتماعية وسياسية من مأرب.

ولفت محمد عبد السلام إلى أن اللقاءات المختلفة ناقشت الأوضاع المختلفة في اليمن وسادها الجدية والمسؤولية.

وقال عبد السلام: قُدم من الجميع للوفد العماني الشقيق التصور الممكن لإنهاء العدوان ورفع الحصار المفروض على اليمن بدءاً من العملية الإنسانية ”. وأوضح أن التصور اليمني ركز على العملية الإنسانية وما يتطلبه من خطوات لاحقة تؤدي للأمن والاستقرار في اليمن ودول الجوار.

وأكد رئيس الوفد الوطني أن التصور المقدم في الملف الإنساني والسياسي والعسكري جاد ومسؤول ومباشر، متمنيا أن تفضي هذه الجهود إلى الخير والسلام.

وأضاف عبد السلام: نعود اليوم إلى سلطنة عمان لاستكمال هذه النقاشات ودعم الجهود التي تبذلها و سنستكمل نقاشاتنا مع المجتمع الدولي للوصول إلى ما يمكن أن يؤدي إلى حل.