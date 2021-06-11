المشهد اليمني الأول

أوضح رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام أثناء مغادرته مع الوفد العماني مطار صنعاء، في تصريح إعلامي، أن لقاءات وفد المكتب السلطاني شملت السيد عبدالملك ورئيس المجلس السياسي الأعلى ورئاسة الأركان العامة ولجنة التنسيق وإعادة الانتشار في الحديدة وشخصيات اجتماعية وسياسية من مأرب.

ولفت محمد عبد السلام إلى أن اللقاءات المختلفة ناقشت الأوضاع المختلفة في اليمن وسادها الجدية والمسؤولية.

وقال عبدالسلام: قُدم من الجميع للوفد العماني الشقيق التصور الممكن لإنهاء العدوان ورفع الحصار المفروض على اليمن بدءاً من العملية الإنسانية.

وأوضح عبد السلام أن التصور اليمني ركز على العملية الإنسانية وما يتطلبه من خطوات لاحقة تؤدي للأمن والاستقرار في اليمن ودول الجوار.

وأكد رئيس الوفد الوطني أن التصور المقدم في الملف الإنساني والسياسي والعسكري جاد ومسؤول ومباشر، متمنيا أن تفضي هذه الجهود إلى الخير والسلام. وأضاف: نعود اليوم إلى سلطنة عمان لاستكمال هذه النقاشات ودعم الجهود التي تبذلها وسنستكمل نقاشاتنا مع المجتمع الدولي للوصول إلى ما يمكن أن يؤدي إلى حل.