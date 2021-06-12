المشهد اليمني الأول

علق نائب وزير الخارجية حسين العزي، عن الدور البريطاني في العدوان على اليمن، في تغريده له في حسابه على تويتر.

وأشار حسين العزي الى استمرار الممارسة البريطانية في تخربيها لليمن قائلا في تغريدته: لم تكتف بريطانيا بما سفكته من دماء شعبنا المظلوم، ففي حوار خاص مع يمنيين، طلب السفير البريطاني القيام بأنشطة تخريبية ضد حكومة صنعاء.

ولفت العزي الى أن طلب السفير كان خروج مُدان ضد حكومة صنعاء عن مهمته كسفير.

ورد العزي على طلب السفير قائلاً: إن زمن الأحلام المريضة قد ولّى، وشعبنا الذي ضحى من أجل حريته وأمنه، يستطيع سحق ذيولكم وإصابتكم بالمزيد من الخيبة.