المشهد اليمني الأول

تتواصل اعمال العنف والاغتيالات بين فصائل ومسلحي مرتزقة في المناطق الواقعة تحت الاحتلال.

وفي جديد الاحداث اندلعت اشتباكات عنيفة مساء الأمس بين قوات ما يسمى بالحزام الأمني بردفان ومسلحين قبليين في منطقة الحبيلين بمحافظة لحج.

وقالت مصادر اعلامية ان الاشتباكات استخدمت فيها الأسلحة المختلفة بين الطرفين وتم اعتقال عدد من المسلحين التابعين للمجاميع القبلية.

وأكدت المصادر ان سبب الاشـتباكات تعود الى قيام المسلحين باختطاف عقيد ومرافقيه وهم من ابناء الضالع اثناء مرورهم في ردفان.

وفي عدن اغتال مسلحون مجهولون مساء الخميس حيدره جبران الجعدني بعدن امام منزله بحي المنصورة.

والجعدني احد ابرز الشخصيات الاجتماعية بمديرية الوضيع محافظة ابين كما عمل قياديا في ما يسمى بالحزام الأمني خلال السنوات الماضية قبل ان يعتكف في منزله مؤخرا.