المشهد اليمني الأول

صورة للشهيد الأسير عمر ادريس حسن ادريس من أبناء محافظة البيضاء الذي تم تعذيبه في سجون المرتزقه بمأرب حتى فارق الحياه.

وادانت اللجنة الوطنية لشؤون الاسرى وبشده هذه الجريمة محملة قوى العدوان والمرتزقة المسؤولية الأخلاقية والقانونية إزاء هذه الجريمة وما سبقها من جرائم.

مؤكدة ان تكرار هذه الجرائم يعرى قوى العدوان ومرتزقتهم ويوضح للجميع المنهجية الداعشية التي يحملونها كما يعري المنظمات والهيئات الدولية التي تدعي حماية حقوق الانسان في الوقت الذي تلتزم الصمت ازاء عشرات الجرائم بحق الاسرى التي تخالف كل القوانين الدولية.

ودعا البيان جميع المنظمات المحلية والدولية الى ادانة كل هذه الجرائم وتحمل مسؤولياتها في حماية الاسرى والخروج من حالة الصمت التي نعتبرها سببا في تكرار هذه الجرائم كما دعا كل الاحرار وعلى راسهم ابناء قبائل مارب الى استنكار هذه الجريمة وادانتها وملاحقة مرتكبيها اينما كانوا حتى ينالوا جزائهم الرادع.