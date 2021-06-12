المشهد اليمني الأول

أظهرت بيانات ملاحية أن سفينة الشحن التابعة للإحتلال الإماراتي “نعيمة” تتنقل بين الإمارات وموانئ يمنية عدة هي المكلا والمخا وجزيرة ميون.

وأوضحت بيانات الأقمار الصناعية أن سفينة الشحن الإماراتية وصلت إلى ميناء المكلا في 7 يونيو/حزيران الجاري، ثم تحركت باتجاه جزيرة ميون، ووصلت إليها مساء أمس الخميس، حيث أفرغت معدات عسكرية في الجزيرة.

وكانت وكالة “أسوشيتد برس” (Associated Press) الأمريكية كشفت عن أن قاعدة جوية غامضة تبنى في جزيرة ميون عند مضيق باب المندب. وقالت الوكالة إنها حصلت على صور بالأقمار الصناعية يظهر فيها مدرج بطول 1.85 كيلومتر في الجزيرة إلى جانب 3 حظائر للطائرات.

ونقلت عن مسؤولين يمنيين قولهم إن الإمـارات هي من تقف وراء بناء هذه القاعدة رغم إعلانها سحب قواتها من اليمن. وإضافة عن ميون، تُتهم الإمـارات أيضا بالسعي للسيطرة على جزيرة سقطرى قبالة السواحل الجنوبية لليمن.

وفي 28 أغسطس/آب الماضي ذكر موقع “ساوث فرونت” (South Front) الأمريكي -المتخصص في الأبحاث العسكرية والإستراتيجية- أن الإمارات وإسرائيل تعتزمان إنشاء مرافق عسكرية واستخبارية في أرخبيل سقطرى.

وكانت الإمـارات قد أعلنت سحب معظم قواتها من اليمن في 2019، لكن نفوذها هناك مستمر عبر مقاتلين جنوبيين قدمت لهم السلاح والتدريب.