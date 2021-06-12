المشهد اليمني الأول

الضغط الامريكي!! في الساعات الحاسمة!! هل سيوصل أمريكا لمبتغاها ام سيفشل الوساطة العمانية!!

تريد أمريكا سلاما تفصله هي على مقاسها، اشبه مايكون بالاستسلام وليس سلاما عادلا ومشرفا لليمنيين!! لاحظوا معي كيف خفت الصوت السعودي هذه الايام في حين ان الصوت الامريكي ظهر الى الواجهة وبقوة!!

اليوم تحديدا ادرجت أمريكا العديد من الشخصيات والشركات الى قائمة عقوباتها لارتباطها بالحوثيين حسب زعمها!! وهاهي العواجل المتتالية تتدفق من امريكا ومضمونها ان لاسلام الا بالشروط الامريكية!!

هذه الممارسات الامريكية تؤكد ماكان يقوله الانصار مرارا وتكرارا ان العدوان فعلا امريكي صهيوني بامتياز !! وان التحالف العربي مجرد اداة رخيصة يحركها الامريكان!!

لقد توارى الدور السعودي تماما وظهر الدور الامريكي في هذه اللحظات وكأنه صاحب القضية!! لدرجة ان المستمع ظن ان بايدن من قبائل عبيدة او ان مارب ولاية امريكية لكثرة تكرار اسم مارب على لسان الامريكان!!

كل هذه الممارسات الامريكية هدفها الضغط على الانصار للقبول بما يعرض عليهم من قبل الوساطة العمانية!!

اما هذه النبرة العالية من الامريكي في هذا التوقيت تحديدا، فان معناها ان الانصار لم يرضخوا للمطالب الامريكية حتى اللحظة وان المساعي العمانية وصلت الى طريق شبه مسدود!!

وماحدث اليوم من قصف متبادل هنا وهناك وعلى صنعاء ومارب هو نوع من التفاوض تحت النار!! واتى النفي السعودي لقصف صنعاء ليؤكد ان السعودي كالاطرش في الزفه وان سيده الامريكي هو من اصدر الامر الى التحالف لقصف صنعاء مجددا!!

في المحصلة

الامريكي يريد بالتأكيد تهدئة في اليمن، خوفا على الضرع الخليجي من التلف لكن بشروطه هو..، والانصار يسعون الى سلام مشرف لكل اليمنيين بعيدا عن الاملاءات الامريكية!! ولاسبيل للجمع بين الرغبتين!!

فماذا سيحدث!! ومن سيتنازل!!

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علي الصنعاني