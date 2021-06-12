المشهد اليمني الأول

خرج المئات من أبناء محافظة تعز، اليوم السبت، مظاهرات ووقفات احتجاجية مطالبة باقالة الفاسدين، وتحسين الاوضاع المعيشية والخدمية في المحافظة التي تعيش على وقع صراع بيني بين فصائب مرتزقة العدوان.

وانطلق المحتجون عبر شارع جمال الرئيسي وسط المدينة، وصولا إلى المقر المؤقت للسلطة المحلية هناك، رافعين شعارات منددة بالاوضاع، والخدمات المتدهورة.

ياتي التظاهر الجديد ضمن برنامج احتجاجي متواصل منذ ايام تصاعد سقفه الى المطالبة برحيل السلطة المحلية بقيادة المحافظ نبيل شمسان.

ووفقا لشهود عيان فقد تعرض المحتجون إلى القمع والملاحقة من قبل قوات أمنية تتبع إدارة أمن تعز وفضت مظاهرة مقابل جولة العواضي بعد تجمعها مباشرة. كما اعتدت القوة الأمنية بالأسلحة النارية و الرصاص الحي على عدد من المتظاهرين ما أدى لجرح و إصابة عدد منهم قبل تفريقهم.

هذا وتعيش محافظة تعز على وقع حراك شعبي رافض للفساد وتردي الخدمات والأوضاع المعيشية بالمحافظة.