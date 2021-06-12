المشهد اليمني الأول

للعام الثاني على التوالي، تتسمر السعودية بمنع الحج، بذريعة جائحة كورونا، وتبرر ذلك انه امتثال لمقاصد الشيعة الإسلامية!!

وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم السبت، أن مناسك الحج لهذا الموسم ستقتصر على 60 ألفا فقط من المواطنين والمقيمين داخل المملكة، مع اشتراط تلقيهم اللقاح ضد فيروس كورونا، في قرار جاء على خلفية استمرار الجائحة.

كما شددت الوزارة في بيان على ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج خالية من الأمراض المزمنة، وأن تكون ضمن الفئات العمرية من 18 إلى 65 عاما للحاصلين على اللقاح. وبررت القرار بأنه يأتي “امتثالاً لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية”.

وأشار البيان إلى أن طبيعة الحشود في فريضة الحـج تجعل تطبيق أعلى درجات الاحترازات أمرا في غاية الأهمية. وأكد أن السلطات حرصت على تقديم كل التسهيلات اللازمة لأداء مناسك الحـج والعمرة، وأنها قدمت خدماتها خلال السنوات العشر الماضية إلى ما يزيد على 150 مليون حاج.

بدوره، قال عبدالفتاح بن سليمان مشاط نائب وزير الحـج السعودي إن التجمعات البشرية تسهم في تفشي الوباء، وإنه تم تقنين الأعداد حرصا على سلامة الحجاج. وأضاف مشاط في مؤتمر صحفي أنه تم قصر الـحج على المواطنين والمقيمين فقط استجابة للتحذيرات من زيادة تفشي كورونا.

والعام الماضي، أعلنت سلطات المملكة عن ضوابط صارمة لـ “حج محدود” يقتصر على الراغبين من داخل المملكة، وبأعداد لم تتجاوز 10 آلاف آنذاك، بعد أن كانت تتجاوز المليونين من داخل وخارج البلاد.