المشهد اليمني الأول

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية، مساء أمس الجمعة، من موجة غبار واسعة، مرتقبة على ست محافظات، ويتوقع أن تزحف نحو ثلاث محافظات أخرى.

وأوضح مركز الأرصاد في نشرته التنبيهية، بأن “صور الأقمار الصناعية تبين هبوب موجة غبار واسعة الانتشار ومصدرها وسط الجزيرة العربية، من المحتمل أن تتأثر أجزاء من المحافظات (المهرة، حضرموت، شبوة، مأرب، الجوف وصعدة) مع احتمال امتدادها الى حجة، عمران وصنعاء.

وحذر مركز الأرصاد مرضى الصدر وكبار السن والأطفال بعدم التعرض المباشر للأتربة والغبار الواسع الانتشار لما لذلك من أضرار جسيمة على الصحة العامة.

ومنذ مطلع يونيو الجاري شهدت الاجواء في معظم المحافظات موجات غبار كثيف مع تدني معدل هطول الامطار.