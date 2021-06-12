احتجاز صحفي بمأرب بطلب من عاقل حارة!!

المشهد اليمني الأول

افادت مصادرمحلية، أن سلطات المرتزقة في مأرب أمرت باحتجاز صحفي بطلب من عاقل حارة!!

وقالت المصادر ان السلطات الامنية التابعة للمرتزقة في محافظة مأرب امرت باحتجاز صحفي منذ مساء امس الجمعة بايعاز من مسؤول محلي في منطقة الروضة شمالي المدينة.

ونقل “يمن فوتشر” عن الصحفي محمد مسعد، انه استجاب لاستدعاء شفهي من نائب مدير قسم شرطة الثورة عبر حارس المجمع السكني الذي يقطنه بمنطقة الكنب، ليفاجأ هناك بأمر توقيفه دون مسوغ قانوني، كما قال مسعد، صحفي التحقيقات المعروف.

اضاف الصحفي مسعد: الححت على نائب مدير القسم لتوضيح سبب توقيفي، فرد لخلاف مع عاقل الحارة، ثم امر الزج بي في غرفة التوقيف. وتابع: لم يمض وقت طويل حتى نقلوني الى المنطقة الامنية الثانية التي وصلتها مباشرة الى زنزانه انفرادية مساحتها تقريبا 90 في 180 مترا”.

وفي وقت لاحق قال مسعد ان مجندا صومالي الجنسية فيما يبدو نقله معصوب العينيين الى مكتب التحقيق، ثم اعادته الى الزنزانه الانفرادية حتى الساعة الواحدة ليلا، حيث نقل بعد ذلك الى “غرفة احتجاز اكبر فيها اضاءة”.

واستمر في غرفة احتجازه الاخيرة، حتى الساعة 11 صباحا عندما تم الافراج عنه بوساطة وكيل محافظة الجوف عبدالله الحاشدي، حيث عمل مسعد في السابق مديرا لمكتب اعلام الجوف.