المشهد اليمني الأول

علق رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى، عن ملف الأسرى وعن غياب الأمم المتحدة وعن استعداد اللجنة لصفقة واسعة

وأشار المرتـضى عن استعداد اللجنة للدخول في صفقة تبادل محلية واسعة تشمل محمود الصبيحي وناصر منصور هادي أخو الفار وغيرهما من القيادات.

وأضاف الـمرتضى، مستعدون للدخول في صفقة تبادل محلية واسعة إذا كان لدى مرتزقة العدوان صلاحية في إتمام مثل هكذا صفقة.