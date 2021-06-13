المشهد اليمني الأول

انهت اللجنة المكلفة في أعمال الصيانة لمنشأة الغاز Gas Plant #2 في وحدة المعالجة المركزية CPU1 بصافر لمهامها وتغيير حبيبات التجفيف لمحطة الغاز CPU-I والتي استمرت 13يوم ما ادى الى انخفاض إنتاج الغاز المنزلي بحوالي 13 قاطرة في اليوم خلال هذه الفترة.

وقال مصدر في الشركة اليمنية للغاز، ان عملية الصيانة كانت شامله لهذه الوحدة الإنتاجية، وقد تم البدء بعملية التشغيل وعودة هذا المنشاة لخط الإنتاج، الأمر الذي سوف يسهم في عودة إنتاج الغاز المنزلي ورفد السوق المحلية في عموم محافظات الجمهورية وبدأت المنشأة بالعمل بكفائه عالية سيزيد من انتاج الغاز المنزلي ومعالجة كميه اكبر من الغار مما سيرفع العملية الإنتاجية.

وأضاف “حرصا من الشركة اليمنية للغاز على استقرار الوضع التمويني في عموم محافظات الجمهورية استمرت الشركة بتنفيذ برنامج التوزيع لمادة الغاز دون اشعار المواطنين بهذا النقص، وتطمئن الشركة المواطنين باستقرار الوضع التمويني لمادة الغاز في عموم محافظات الجمهورية.

وأشار المصدر الى ان الانتاج سيعود الى الوضع الطبيعي الى ما كان عليه قبل الصيانة خلال الثلاثة الايام القادمة تدريجيا. مؤكدا ان الشركة مستمرة في بذل الجهود لخدمة المواطن اليمني في عموم ارجاء الوطن الحبيب رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.