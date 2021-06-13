المشهد اليمني الأول

قال مفتي الديار اليمنية رئيس رابطة علماء اليمن العلامة شمس الدين شرف الدين، إن السعودية تتخذ قراراتها بشأن الحج بمعزل عن بقية المسلمين ودون التشاور مع الدول الإسلامية.

وأكد رئيس رابطة علماء اليمن في تصريح له مساء اليوم، أن الكيان السعودي دخيل على الأمة ويحارب الإسلام من حيث لا يشعر المسلمين، متسائلا “إذا كانت السعودية حريصة على حياة الناس وراحتهم فلماذا تضيق على أصوات المساجد فيما تسمح بأصوات الملاهي الليلية؟!”

وأشار شمس الدين إلى أن النظام السعودي قاد الأمة إلى الخضوع للمشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة وخان الإسلام والمسلمين.

وكان أعلنت المملكة السعودية بالأمس، اقتصار الحج لهذا العام على المواطنين والمقيمين داخل الأراضي السعودية، وبعدد لا يتجاوز الـ60 ألف حاج. وقالت وزارة الحج والعمرة إنه في ضوء ما يشهده العالم من استمرار تطورات جائحة كورونا، وظهور تحورات جديدة، فإنه تقرر إتاحة التسجيل للحج للمواطنين والمقيمين فقط مع الالتزام بالضوابط التنظيمية.

يشار إلى أن النظام السعودي يعمل جاهدا على محاربة الشعائر الإسلامية تحت ذرائع واهية، تنفيذا للمخططات الصهيونية الأمريكية التي تهدف إلى طمس الدين الإسلامي الحنيف.