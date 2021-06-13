المشهد اليمني الأول

قوبل انتخاب الإمارات بعضوية غير دائمة بمجلس الأمن الدولي بارتياح وترحيب إسرائيلي باعتبار الخطوة تساند تل أبيب في المحفل الدولي.

وذكر موقع “تايمز أوف إسرائيل”، أن إسرائيل تأمل أن يساهم حصول الإمارات على عضوية مجلس الأمن في تبني الهيئة الأممية قرارات “أقل انحيازا ضد إسرائيل”.

وذكر الموقع أن الرهان الإسرائيلي على حدوث تحول على اتجاهات التصويت بشأن القرارات المتعلقة بإسرائيل، بعد انتخاب الإمارات عضوا في مجلس الأمن، جاء بعد أن تبنت تونس موقفا “عدائيا”، على حد وصفه، تجاه إسرائيل ودفعت بمشاريع قرارات ضدها.

وحسب الموقع نفسه، فإن تل أبيب مرتاحة أيضا إلى انتخاب كل من البرازيل وألبانيا وغانا والغابون أعضاء جددا غير دائمين إلى جانب الإمارات في مجلس الأمن، بسبب طابع العلاقة القوي الذي يربط هذه الدول بإسرائيل.

وهنأ السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة وواشنطن جلعاد أردان، سفراء الدول الخمس في الأمم المتحدة وفي مقدمتهم الإمارات، متمنيا أن يسهم اختيار هذه الدول في عدم تبني المجلس قرارات “منحازة” ضد إسرائيل.

وكشفت مصادر دبلوماسية ل”إمارات ليكس” أن أردان لعب دورا كبيرا في إقناع دول أعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة بدعم انتخاب الإمارات.

في المقابل عبرت أوساط سياسية فلسطينية عن انزعاجها واستهجانها من انتخاب الإمارات لعضوية مجلس الأمن الدولي غير الدائمة ووصفته بأنه خبر سيء لفلسطين.

وقالت الأوساط الفلسطينية إن القيادة الفلسطينية كانت تأمل رفض انتخابات الإمارات في مجلس الأمن لما يشكله ذلك من خطر على القضية الفلسطينية.

وأوضحت أن وجود الإمارات كصوت عربي وحيد في مجلس الأمن يهدد القضية الفلسطينية بالتهميش من على منبر دولي مهم مثل مجلس الأمن.

وأشارت الأوساط الفلسطينية إلى حالة إشهار التحالف الحاصل بين الإمارات وإسرائيل ودعم أبوظبي تل أبيب في كافة المنابر الإقليمية والدولية.

وانتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الجمعة، ألبانيا والبرازيل وغابون وغانا والإمارات لتنضم إلى عضوية مجلس الأمن الدولي غير الدائمة لمدة عامين تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2022.

وستحل الدول الأعضاء الجديدة غير الدائمة محل إستونيا والنيجر وسانت فنسنت وجزر غرينادين وتونس وفييتنام.