المشهد اليمني الأول

اعلنت السلطة المحلية بالحديدة عزمها تكريم الضابط اليمني المرحوم محمد المقبلي لدوره في كشف أخطر جاسوس أسرائيلي في اليمن.

وأكد محافظ الحديدة محمد عياش قحيم عزم قيادة المحافظة وبتوجيهات عليا تكريم الضابط اليمني المرحوم محمد المقبلي لدوره في القبض على الجاسوس الإسرائيلي “باروخ زكي مزراحي”.

وأشار قحيم في تغريدة له على تويتر إلى أنه وبعد خمسين عاما من تهميش الدور الوطني والديني للضابط المرحوم محمد المقبلي في القبض على الجاسوس الإسرائيلي عزمها قيادة المحافظة وبتوجيهات عليا سيتم تكريم اسرة الضابط المرحوم محمد المقبلي لافتا إلى ارتياح شعبي واسع لمحاربة اليهود في اليمن وفي الساحل الغربي على وجه الخصوص الحديدة في مواجهةإسرائيل انصاف الشرفاء.

وكانت دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة قد أصدرت الاسبوع الجاري فيلما وثائقيا بعنوان (جاسوس الموساد في اليمن) كشف إحباط اليمن خطة كانت قد أعدتها إسرائيل لتوجيه ضربة تأديبية عسكرية لليمن.

وكشف الفيلم الوثائقي إرسال الموساد الاسرائيلي في العام 1972ضابط الموساد “باروخ زكي مزراحي” .الذي وصل بشخصيته السرية الجديدة باسم أحمد سعيد الصباغ وصفة تاجر مغربي الجنسية لتنفيذ المهمة.

كما كشف دور بعض الضباط في الامن الداخلي في كشف هويته وفضحه ومن بينهم الضابط المرحوم محمد المقبلي.