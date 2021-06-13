المشهد اليمني الأول

استقبل أبناء مدينة حجة اليوم الأسيرين المحررين كمال مثنى حسن حكيم ومحمد شوعي حسين السحاري.

وخلال الاستقبال أشاد وكيل المحافظة محمد القاضي بتضحيات الأسيرين حكيم والسحاري في ميادين العزة والكرامة دفاعاً عن الأرض والعرض والسيادة الوطنية. وثمن اهتمام القيادة الثورية والسياسية ولجنة شئون الأسرى في متابعة الأسرى والإفراج عنهم من سجون العدوان والمرتزقة.

فيما أشار مدير مكتب شعبة الرعاية الاجتماعية بالمحافظة النقيب الحسين قوارة بحضور ممثلي المكتب الإشرافي وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية، إلى اهتمام لجنة شئون الأسرى بملف الأسرى ومتابعة الإفراج عنهم.

من جانبهما ثمن الأسيران حكيم والسحاري اهتمام قائد الثورة ولجنة شئون الأسرى بالإفراج عنهما من سجون العدو، وأكدا الجهوزية للالتحاق برفاقهم في ميادين الصمود.