المشهد اليمني الأول

وزع الإعلام الحربي، اليوم الإثنين، مشاهد جديدة من عمليات جيزان الواسعة، وأظهرت مشاهد جديدة من عمليات الجيش واللجان الشعبية الواسعة في جيزان السيطرة على أعداد من مواقع جيش النظام السعودي في محور جيزان وتكبيدهم خسائر فادحة. وبينت تقدم وحدات الجيش واللجان الشعبية من عدة مسارات باتجاه مواقع الجيش والسعودي ومرتزقة الجيش السوداني وبدأ الإلتحام معهم.

ووثقت المشاهد تقدم المجاهدين واطباق النيران على ثكنات وتحصينات قوات العدو وتكبيدهم خسائر أجبرت أعداد كبيرة منهم على الفرار. وبينت أعداد من جثث مرتزقة الجيش السوداني لقو مصرعهم خلال العمليات.

وتمكن مجاهدو الجيش واللجان الشعبية -بفضل الله- من تكبيد قوات العدو خسائر في العدد والعتاد وفرض السيطرة الكاملة على مواقع الجيش والسعودي ومرتزقة الجيش السوداني، كما وثقت اغتنام المجاهدين لكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة.

يشار إلى تمكن مجاهدو الجيش واللجان الشعبية من تحرير أكثر من 150 كم مربع في محور جيزان، بعملية هجومية واسعة تمكنوا فيها من تحرير أكثر من 40 موقع ودحر قوات الجيش السعودي ومرتزقة الجيش السوداني ومرتزقة العدوان المتمركزة فيها وتكبيدهم خسائر فادحة في العديد والعتاد.