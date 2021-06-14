المشهد اليمني الأول

“خاص”

جحود ونكران واجحاف

لم يكْ احد يعرف عن النقيب محمد محمد المقبلي قبل عرض دائرة التوجيه المعنوي في صنعاء فيلم جاسوس الموساد في اليمن، الذي كشف اسم الضابط اليمن الذي القى القبض على جاسوس الموساد في الحديدة باروخ زكي مزراحي وهو قائد كتيبة المدفعية في الدفاع الساحلي اليمني النقيب/ محمد محمد المقبلي.

وقد رفض الإغراءات المالية والرشوة المقدمه من الجـاسوس ورغم حجم الإنجاز الذي قام به الضابط إلا أنه كوفئ بالجحود والنكران والتهميش والتغييب ووصل الامر الى قطع راتبه الشهري في ظل سلطة تعاقبت على الحكم في صنعاء من عام 1972م حتى يوم عرض الفيلم، وراتبه لم يعد إليه إلا بعد وساطات، وجهد شاق.

اخطر اربعة جواسيس في الوطن العربي

توزعوا على اليمن ومصر وسوريا ولبنان، والنقيب/ المُقبلي وبحسه الامني الوطني والديني اشتبه بشخص يلتقط صور لميناء الحديدة وانتهى الامر بالقاء القبض على اخطر احد اربعة جواسيس اسرائيليين في الوطن العربي وهو باروخ زكي مزراحي في اليمن الحديدة 26مايو 1972م، حيث عرض الفلم الوثائقي وثيقة تسليم الجاسوس للجهات الامنية وصاحب الانجاز المُقبلي للتغييب ومهمة الجاسوس تُنجز لاحقاً بعد اطلاق سراحه.

بينما اخطر ثاني جاسـوس اسرائيلي هو ايلي كوهين تم اعدامه في ساحة المرجه دمشق سوريا في 1965م، وثالث جاسوسة هي شولا كوهين القت القبض عليها السلطات الامنية اللبنانية عام 1961م، واطلق سراحها بعملية تبادل مع الكيان العبري ورابع اخطر جاسوسة هي هبة سليم عامر تم استدراجها من فرنسا الى ليبيا الى مصر وتم اعدامها في عام 1974م.

الانجاز يمني والبطل مصري

السلطات اليمنية سلمت الجاسوس مزراحي لمصر، حيث بادلته ب 46 اسير مع الكيان الصهيوني والصحافة والاعلام المرئي والكتاب ورجال السياسة والثقافة بالتغني بالانجاز القومي المصري الذي صفع اسرائيل وتخليد ذلك بالكتب والصحف وتلفزيون مسلسل الصفعة المعروض عام 2012م، وب 30 حلقة تلفزيونية مدة الحلقة 45 دقيقة تحكي بطولة المخابرات المصرية التي رصدت الجاسـوس وهو في تل ابيب قبل تحركه الى اليمن وابلاغ السلطات اليمنية عن ذلك.

والسلطات اليمنية لم تلق القبض عليه بل الضابط المقبلي والكاتب المصري ماهر عبد الحميد يؤلف كتاب عن الحكاية وبعنوان “جاسـوس فوق البحر الاحمر”، وقبل ذلك مجلة اخر ساعة المصرية في عام 1974م، نشرت ثلاث حلقات متتالية عن احداث مطاردة المخابرات المصرية للجاسـوس الاسرائيلي مزراحي الذي وقع صيد سهل بيد ضابط يمني.

لم تتنكر له السلطات اليمنية فحسب بل تنكر له البعض ممن ينتمون للتيار الناصري باليمن وسرقة الانجاز من ابن البلاد اليمني المتواضع ونسبه للمخابرات المصرية وللضابط الناصري رفعت جبريل عضو تنظيم الضباط الاحرار في ثورة 23 يوليو 1952م، ثعلب الجواسيس الاسرائيلية وزارع رأفت الهجان وكاشف الجاسوسة هبه سليم وخطيبها الجاسوس بينما ابن البلاد ماينفعش.

مزراحي صريع وتوصيته تُنفذ بصالح وطارق

في ابريل 2014م، تمكن الفلسطيني ماهر عواد من قتل الجاسوس مزراحي في الجليل فلسطين المُحتلة، وسلطات الاحتلال تحكم بهدم منزله والسجن المؤبد ويومها حل الحزن الكيان الصهيوني على الجاسوس اليهودي صاحب توصية تأمين الكيان الصهيوني من باب المندب باستنساخ سلطة باليمن صنعاء حليفة لتل ابيب بوظيفة عسكري يحمي السفن التجارية الصهيونية عند مرورها من مضيق باب المندب وجزيرة ميئون بعد استهداف الجبهه الشعبية الفلسطينية لناقلة النفط الصهيونية “كورال سي” اثناء مرورها في منطقة باب المندب 11يونيو 1971م.

مما تسبب بهلع سياسي وامني وعسكري واضطراب اقتصادي صناعي للكيان الصهيوني، الذي كلف مزراحي بمهمة جاسوسية حيث ظن البعض انها انتهت وتخليدها ببطولات وكتب ومسلسلات ولكن الجاسوس وصل سالما الى تل ابيب عام 1974م، وافرغ مافي رأسه للكيان فكان اغتيال الحمدي وسلطه مواليه للغرب بالغشمي ثم صالح ويراد اليوم تكرار النسخة بطارق صالح واحمد علي كحراس للسفن التجارية اليهودية اثناء مرورها من باب المندب ميئون ومنحهم مقابل ذلك كيان لجمهوريه العائلة في الخوخة والمخاو ميئون و باب المندب.

ثورة 21سبتمبر ترد الاعتبار للمقبلي

بعد 50 سنة من سرقة الانجاز من لصوص الثورات وحرامية خيرات الوطن، هاهي ثورة ال 21 من سبتمبر 2014م، ممثلة بالسلطة المحلية لمحافظة الحديدة الاخ المحافظ/ محمد عياش قحيم وعلى صفحته بتويتر غرد وافاد بانه سيتم تكريم اسرة العميد محمد محمد المقبلي في الايام القادة بناء على توجيهات عليا انصاف لشرفاء اليمن المقاومين للعدو الصهيوني.

__________

المشهد اليمني الأول

المحرر السياسي

14يونيو 2021م