المشهد اليمني الأول

تسبب غراب في اغراق عدد من احياء مديرية المعلا بمدينة عدن في الظلام واحالة الطواقم الفنية التابعة للكهرباء الى التحقيق.

وقالت وسائل اعلام محلية ودولية ان، أن “غراباً بنى عشاً له على أسلاك نقل التيار الكهربائي في منطقة الشيخ اسحاق بمديرية المعلا في مدينة عدن، ما أدى إلى فصل جمبر (توصيلة) أحد أعمدة ربط الكهرباء وانقطاع الخدمة عن أحياء عدة منذ مساء السبت وحتى ظهر اليوم”.

وأضافت المصادر الاعلامية ان مسئولي الكهرباء في عدن قد وجهو بإحالة موظفي الطوارئ في المنطقة الأولى المناوبين إلى التحقيق، بسبب عدم إصلاحهم العطب البسيط الذي تسبب به الغراب وأغرق أحياء عدة في الظلام. هذا وتعاني اغلب المناطق الساحلية بما فيها محافظتي عدن والحديدة من ارتفاع كبير في درجة الحرارة التي تصل الى اكثر من 35 درجة مئوية.