المشهد اليمني الأول

وزع الإعلام الحربي اليوم الإثنين مشاهد من مقابلة مع أسير سعودي و2 سودانيين من عملية جيزان الواسعة ورسائلهم لتحالف العدوان.

ودعا الأسری قادتهم إلى الإهتمام بملفهم والسعي لإطلاق سراحهم، مطمئنين أهاليهم بأنهم بصحة جيدة، لافتين إلى حسن معاملة مجاهدی الجيش واللجان الشعبية لهم.

وتضمنت المقابلات شرح بعض الأسری بعملية جيزان الواسعة عن لحظات أسرهم وما تعرضوا له أثناء العملية وبعدها حتى وقوعهم في الأسـر، مشيدين بمعاملة الجيش واللجان الشعبية لهم وحمايتهم من غارات تحالف العدوان.

واستنكر بعض الأسـری من عملية جيزان الواسعة إنكار ناطق تحالف العدوان العملية والتنكر لأسرى قواتهم، مؤكدين وجود أسرى من القوات السعودية ومرتزقة الجيش السوداني ومن المرتزقة المنافقين.