المشهد اليمني الأول

قال مدير عام مطار صنعاء الدولي خالد الشائف جاهزية مطار صنعاء الدولي لاستقبال الرحلات الدولية.

واكد في تصريح له جهوزية المطار في الحد الادنى كون المطار مفتوح من جانب حكومة الانقاذ الوطني ومغلق من قبل تحالف العدوان والحظر الجوي ولا يوجد أي ترتيبات خاصة تم اتخاذها حاليا في المطار.

مضيفاً ان هناك بعض الجهات العاملة في المطار قامت في الايام الاخيرة بعمل بعض الترتيبات لصيانة مكاتبها والمرافق التابعة لها مثل تموين الطائرات والخطوط الجوية اليمنية وبعض المكاتب الخدمية العاملة في مطار صنعاء.

لافتاً الى ان مطار صنـعاء الدولي قد تعرض لخسائر جسيمة جراء اغلاق المطار تمثلت في الخسائر المادية والخسائر الانسانية، حيث تجاوزت الخسائر المادية المباشرة 150 مليون دولار نتيجة للاستهداف المباشر لمدرج المطار ومحطات الكهرباء وشبكات المياه والاتصالات والاجهزة الملاحية وجهاز الارشاد الملاحي وبعض التجهيزات الاخرى، وقد تجاوزت عدد الغارات التي تعرض لها المطار 180 غارة.

فيما تجاوزت الخسائر المادية غير المباشرة ثلاثة مليار دولار ناجمة عن إغلاق مطار صنعاء الدولي وتوقف كل الرحلات وتوقف عجلة التنمية وتوقف تدفق الايرادات وإغلاق كل المكاتب الخدمية التي كانت تعمل في مطار صعاء الدولي سواء مكاتب التخليص الجمركي أو مكاتب السفر والسياحة أو مكاتب مبيعات شركة الطيران أو شركات الطيران المحلية والعربية والمكاتب التابعة للخطوط الجوية اليمنية وشركة النفط والكثير من المكاتب الخدمية التي كانت تقدم خدمات سواء للمسافرين او لطائرات الواصلة لمطـار صنعاء الدولي.

وفيما يخص الكارثة الانسانية قال الشائف :”ان إغلاق مطار صنعاء الدولي سبب كارثة إنسانية كبيرة فقد فارق الحياة أكثر من 100 الف مريض من أصحاب الامراض المستعصية وكان بالإمكان علاجهم في الخارج، كما ان هناك أكثر من اربعمائة وخمسين الف مريض من اصحاب الامراض المستعصية ينتظرون مصير مجهول وبحاجة ماسة لسفر لتلقي العلاج في الخارج عبر مـطار صنعاء الدولي يفارق الحياة منهم بمعدل من 25 الى 30 مريض يوميا.