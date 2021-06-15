المشهد اليمني الأول

شن طيران العدوان السعودي الامريكي ظهر اليوم الثلاثاء أربع غارات على منزلين في محافظة مأرب.

وقال مصدر أمني إن طـيران العدوان استهدف ظهر اليوم الثلاثاء منزلين لاحد المواطنين باربع غارات جوية في منطقة الغدو بمديرية صرواح بمحافظة مأرب. وأدان المصدر استمرار طـيران العدوان باستهداف الاعيان المدنية ومنازل المواطنين ومزارعهم والممتلكات العامة في المحافظة التي تشهد قصف مستمر على مدار الساعة لطيران العدوان السعودي.

وصعد طـيران العدوان السعودي الامريكي من غاراته على مديرية صرواح حيث شن خلال الساعات الماضية أكثر من 20 غارة على مديرية صرواح فيما استهدف مديرية مدغل بغارتين جوية.

على ذات السياق، اصيب مواطن بجروح نتيجة قصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدا الحدودية في صعدة.