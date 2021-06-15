المشهد اليمني الأول

كشفت وثائق سرية عن تورط السعودية باستهداف عدد من مشايخ المهرة وسقطرى الرافضين للاحتلال.

وكشفت الوثائق التي نشرها تجمع احرار المهرة وسقطرى عن استهداف11شيخا في ‫ المهرة بسبب رفضهم وجود قوات الاحتلال السعودي فييها

وبحسب الوثائق المنشورة فأن المشايخ المستهدفين هم: الشيخ على سالم الحريزي المهري.. والشيخ حمود زعنبوت المهري والشيخ مفتي سهيل صعود المهري واحمد القحطاني المهري واحمد سالم رعيفت المهري ومسلم رعيفت المهري وعامر سعد كلشات المهري وسالم عبدالله بلحاف المهري وعيسى سالم ياقوت السقطري وعلي بن مجاهد المهري

وتؤكد الوثيقة الموجهة من قيادة ما يسمى القوات المشتركة في الغيضة بالمهرة الى قيادة استخبارات التحالف ورئيس شعبة الاستخبارات على أهمية مراقبة وتسجيل المكالمات الهاتفية للمشايخ والشخصيات والافراد الرافضين للاحتلال وتضمن التوجيه ايضا رصد كافة تواصل المذكورين مع الجهات الخارجية والتركيز على تواصلهم مع القيادات من حكومة المرتزقة.

وفي مذكرة أخرى موجهة الى الوحدات العسكرية في منفذي شحن وصرفت للقبض على عيسى سالم ياقوت شيخ مشائخ سقطرى وذلك لنشاطه في التحريض ضد الاحتلال وتواجد القوات السعودية بالمهرة.