المشهد اليمني الأول

كشف موقع “ياهو نيوز” الإخباري عن أدلة جديدة تظهر وجود متواطئين مصريين في جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي مطلع أكتوبر 2018.

وقال الموقع في تقرير مطول إن المعلومات الجديدة تشير الى أن فريق تصفية خاشقجي كان يعتزم قتله قبل أن تقلع الطائرة من الرياض وقبل دخول خاشقجي القنصلية السعودية في اسطنبول.

وأبرز الموقع احتمال تواطئ مصري في قتل خاشقجي، بعد أن توقف القتلة في القاهرة قبل وصولهم لأسطنبول لالتقاط جرعة قاتلة من المخدر من غير المشروع استخدامها تم حقنها في الذراع اليسرى للصحفي السعودي.

وجاء في تقرير الموقع: في وقت مبكر من صباح يوم 2 أكتوبر / تشرين الأول 2018، توقفت طائرة من طراز غلف ستريم تقل فريقًا من القتلة السعوديين في طريقها إلى اسطنبول بسرعة في القاهرة.

كان الغرض: التقاط جرعة قاتلة من المخدرات “غير المشروعة” التي تم حقنها بعد بضع ساعات في الذراع اليسرى لجمال خاشقجي مما أسفر عن مقتل كاتب العمود في صحيفة واشنطن بوست في غضون دقائق، وفقًا لملاحظات تلخص الاستجوابات السعودية السرية مع المتهمين بالقتل.

ما هو نوع المخدرات – ومن قدمها في منتصف الليل في مطار القاهرة – لا يزال لغزا. لكن اتصال القاهرة الذي لم يُكشف عنه سابقًا يشير لأول مرة إلى احتمال وجود متواطئين مصريين في مقتل خاشقجي.

كما أنه يقدم أدلة جديدة مقنعة على ما نفته الحكومة السعودية منذ فترة طويلة: أن فريق الاغتيال الذي أرسله ولي العهد محمد بن سلمان كان يعتزم قتل خاشقجي قبل أن تقلع الطائرة من الرياض.

إن تسليم مخدرات قاتلة في القاهرة لتسميم خاشقجي بشكل فعال هو من بين عدد من التفاصيل الجديدة المقيتة حول جريمة قتل الصحفي المروعة التي تم الكشف عنها في موسم جديد من ثماني حلقات من بودكاست ياهو نيوز الذي تم إطلاقه هذا الأسبوع ، بعنوان “الحياة السرية والموت الوحشي لجمال خاشقجي”.

يتتبع فيلم “Conspiracyland” مسار خاشقجي المهني – من أيامه كصديق مقرب لأسامة بن لادن خلال الحرب التي تدعمها الولايات المتحدة والسعودية ضد الاحتلال السوفيتي لأفغانستان.

تقدم “Conspiracyland” تفاصيل جديدة عن كيف لعب محمد بن سلمان، حتى أثناء الإشادة به كمصلح من قبل المسؤولين الأمريكيين، دورًا مباشرًا في الإشراف على تلك حملة قمع قاسية في السعودية.

يكشف الفيلم أن بن سلمان أشرف على مخطط تجسس استهدف مقر Twitter في سان فرانسيسكو حيث سرق جاسوسان سعوديان هاتفًا خلويًا الأرقام وحسابات البريد الإلكتروني الخاصة والرسائل المباشرة وغيرها من المعلومات الشخصية لمنتقدي الحكومة السعودية، بما في ذلك أحد المقربين من خاشقجي.

اغتيل خاشقجي – وتم تقطيع جثته بما يعتقد مسؤولو المخابرات الأمريكية أنه منشار عظم – بعد وقت قصير من دخوله القنصلية على أمل التقاط السجلات التي تظهر أنه طلق من زوجته في السعودية ، مما يسمح له بالزواج من خطيبته التركية.

خلص تقرير صادر عن المخابرات الأمريكية ونشر علنا في شباط/فبراير الماضي إلى أن ولي العهد وافق على عملية “القبض على خاشقجي أو قتله”.

بعد دخول القنصلية في الساعة 1:13 أدرك خاشقجي بسرعة أنه سيتعرض للتخدير القسري و”حاول الهروب”، وفقًا لملاحظات المدعين السعوديين خلال محاكمة مغلقة قتلة خاشقجي. وتشير الملاحظات إلى أن أقوال النيابة استندت إلى استجوابات سعودية سرية مع المشتبه بهم.

تظهر الملاحظات أن ثلاثة أعضاء من فرقة اغتيال سعودية قاموا بعد ذلك بتثبيت خاشقجي على كرسي داخل مكتب القنصلية العامة السعودية.

وأثناء قيامهم بذلك قام صلاح الطبيقي الطبيب الشرعي من وزارة الداخلية السعودية “بحقن خاشقجي في ذراعه اليسرى [بـ] عقار يعتبر بيعه غير قانوني والذي أحضره من القاهرة بجرعة عالية تكفي لقتله “.

يُظهر تطبيق Plane Finder ، وهو تطبيق يتتبع مسار الرحلات من خلال أرقام ذيلها ، أن طائرة Gulfstream التي أقلعت من الرياض على متنها فريق الضرب السعودي مساء الأول من أكتوبر / تشرين الأول، توقفت في القاهرة قبل أن تهبط في اسطنبول.

رفض مسؤولو المخابرات الأمريكية التعليق على ما قد تكون وكالة المخابرات المركزية تعرفه عن علاقة القاهرة أو من كان في العاصمة المصرية قد زود السعوديين بالمخدرات غير المشروعة.

لكن ريتشارد كلارك مستشار البيت الأبيض لمكافحة الإرهاب في عهد الرئيسين بيل كلينتون وجورج دبليو بوش والذي يشغل الآن منصب رئيس معهد الشرق الأوسط، وهو مركز أبحاث في واشنطن، قال إن التفسير “الأكثر ترجيحًا” للتوقف في القاهرة هو أن المخابرات المصرية التي ترطبها مع السعوديين علاقة عمل وثيقة، تعاونت بتوفير الأدوية التي استخدمت لقتل خاشقجي.

وقال كلارك في مقابلة “هناك الكثير من أموال الحكومة السعودية التي تذهب لدعم” حكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. ويمكنك الحصول على الكثير مقابل هذه الأموال”.

في المحاكمة السعودية، أشارت النيابة العامة إلى اعترافات بعض المشتبه بهم أثناء استجوابهم ، مما أسفر عن تصريحات تتعارض في بعض الحالات مع الروايات العامة لمسؤولين حكوميين سعوديين.

كان السؤال الرئيسي طوال الوقت هو في أي نقطة قرر فريق الضربة أن المهمة التي ربما كانت تهدف في الأصل إلى اختطاف خاشقجي وإعادته إلى المملكة تحولت إلى عملية اغتيال بدم بارد. تشير الملاحظات التركية إلى أن اللاعب الأساسي كان ماهر عبد العزيز مطرب.

عمل مطرب ضابط المخابرات السعودي المخضرم، إلى جانب خاشقجي في السفارة السعودية بلندن، حتى أنه ذهب لتناول الشاي معه في أحد الفنادق بعد صلاة الجمعة، وبعد سنوات رافق ولي العهد في رحلات إلى الولايات المتحدة.

تُظهر الملاحظات أن مطرب كان مسؤولاً عن فريق الاغتيال بسبب علاقته السابقة بخاشقجي، على ما يبدو لتهدئة الصحفي المغدور.

بعد مراجعة مخطط القنصلية خلص مطرب إلى أنه سيكون من غير العملي اختطاف خاشقجي وإزالته من المبنى إذا قاوم كما هو متوقع. في تلك المرحلة، تقول المذكرات ، “تم اتخاذ القرار بقتل خاشقجي”.

ثم تضيف الملاحظات أن فريق الاغتيال نظر في دفن جثة خاشقجي في حديقة القنصلية، لكنهم “تخلوا عن الفكرة” بسبب مخاوف من العثور على الرفات.

وبدلاً من ذلك “بناءً على تعليمات من ماهر مطرب”، تم تقطيع الجثة بما يعتقد المسؤولون الأتراك والأمريكيون أنه منشار عظم تم إحضاره على متن الطائرة التي تقل فريق القتلة من الرياض.

ثم تم إيداع أجزاء جثة خاشقجي في أكياس بلاستيكية سوداء تم تحميلها في صندوق سيارة مرسيدس سيدان ونقلها إلى مقر القنصل العام السعودي، حيث يُعتقد أنها أحرقت في فرن خارجي.

هناك ثغرات واضحة في الأدلة المقدمة خلال المحاكمة السعودية، بحسب الملاحظات التركية.

على سبيل المثال ، لا يوجد ما يشير إلى ما إذا كان قد تم استجواب مطرب حول ما إذا كان قد شارك قراره بقتل خاشقجي مع مسؤولين سعوديين رفيعي المستوى أو كان ينفذ أوامر رؤسائه.

وقال مسؤولو المخابرات الأمريكية إنه من غير المعقول أن يتخذ المطرب مثل هذا القرار الخطير من تلقاء نفسه دون الحصول على أوامر أو موافقة من أعلى في التسلسل القيادي.

عقب كلارك: “هذا الرجل لا يتخذ قرارات بقتل شخص مثل خاشقجي”. يجب أن يذهب قرار قتل خاشقجي إلى القمة لأن خاشقجي شخص محمي ، فهو شخص كان قريبا من العائلة المالكة”.

تؤكد المذكرات التركية أيضًا الدور المركزي في عمل المستشار المقرب من محمد بن سلمان سعود القحطاني.

التقى القحطاني بفريق الاغتيال قبل إقلاعه، وفقًا لملاحظات سعودية ، مؤكدًا أن خاشقجي قد اختارته “دول معادية” – في إشارة واضحة إلى قطر وتركيا – وأن عودته إلى السعودية ستكون “إنجاز كبير للبعثة”.

على الرغم من أن هذا قد يوحي أنه إذا كان من الممكن تصديق أن الفكرة الأصلية ربما كانت اختطاف خاشقجي، استنتج المسؤولون الأمريكيون بسرعة أنه بمجرد تغيير الخطة، كان القحطاني قد أمر بها أو كان جزءًا من القرار.