المشهد اليمني الأول

نظمت اليوم الثلاثاء بمحافظة إب ، وقفة احتجاجية تضامنية مع القدس والشعب الفلسطيني تقدمها محافظ المحافظة عبدالواحد صلاح ونفذتها الحملة الدولية للدفاع عن القدس فرع اليمن.

وفي الوقفة جرى احراق العلم “الاسرائيلي” احتجاجا على جرائم العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني أرضا وأنسانا.

وأكد بيان صادر عن الوقفة رفض مسيرة الأعلام الصهيونية التي تقدم على باب العامود في القدس الشريف وباب الخليل وحائط البراق وباب المدينة القديمة.

ودعا البيان أحرار الشعب اليمني والأمتين العربية والإسلامية والعالم للتحرك والحشد ضد العدو الصهيوني ومساعيه لتهويد المقدسات الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وندد المشاركون بالمواقف المخزية لأنظمة الخيانة والعمالة تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إجرام وتهجير يقوم به المحتلون الصهاينة.

شارك في الوقفة وكيل المحافظة حارث المليكي ومستشار المحافظة رئيس الحملة الدولية للدفاع عن القدس فرع اليمن الدكتور عبدالرقيب الدعيس و نائب رئيس حملة الدفاع عن القدس فرع اليمن هشام عنتر وجمع من الوجهاء والمواطنون