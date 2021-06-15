المشهد اليمني الأول

“خاص”

قسم اخواني لعنصرية بني صهيون

13 يونيو 2021م هو يوم كالح السواد في تاريخ الامة الاسلامية بدخول من يسمون انفسهم قائمة عربية وحركة اسلامية وفرع الاخوان في الاراضي الفلسطينية المُحتلة عام 1948م في ائتلاف حكومي يميني صهيوني للكيان الغاصب لفلسطين العربية والمقدسات الاسلامية حيث اقسم الوزير الاخواني يمين القسم وقوله : “اقسم ان يكون ولائي لدولة اسرائيل.

وقبله اقسم زعيم الاخوان منصور عباس وقوله: اقسم بالولاء للكنيست الاسرائيلي. وان اقوم بواجباتي في الكنيست الاسرائيلي “. ولاء لعنصرية القومية العبرية في الوطن العربي فلسطين الشام، ولاء لعنصرية المُفسدين بالارض طائفة اليهود من بني اسرائيل.

ومن يوم وعام.. استنساخ وهابية التكفير بنسخة اخوان القاهرة 1928م، وتنظيم الاخوان العالمي في الاوطان العربية يعتبرون القسم الجمهوري كُفر والوطنية صنم والقومية العربية شرك تعبد من دون الله، ويجب تحطيمها للاخلاص بالعبادة بالتوحيد الوهابي النجدي، كما ورد في كتاب معالم في الطريق للسيد قطب.

كما ورد في كتاب كان يدرس في جامعة صنعاء بعنوان الشريعة الاسلامية للدكتور عبد الوهاب الديلمي، واليوم قسم الولاء لكيان عنصري بالقومية العبرية في الوطن العربي هو وطنية للاخوان والعبرانيين، وقسم الولاء لكيان بعنصرية المُفسدين لطائفة اليهود من بني اسرائيل بيهودية فلسطين المغتصبة هو إيمان صهيوني اخواني تلمودي يهودي.

قول يخالف الفعل

وصفوا انفسهم بانهم اخوان مسلمين والفعل هم اخوان الانجليز والامريكان وبني صهيون.

نعتوا ذاتهم بانهم حركة اسلامية والفعل حركات وجولات دامية بالديار العربية الاسلامية فقط لاغير.

قالوا بأنهم اصلاح ديني اسلامي والفعل تخريب للاسلام والمسلمين، هتفوا بانهم ربيع عربي والفعل ربيع عبري بخيانات التطبيع.

قالوا لاحوار ولاسلام ولا تفاوض مع ابناء البلاد العرب المُسلمين، والفعل تبعية عمياء صماء بكماء لليهود الصهاينة تل ابيب بالانقياد لواشنطن عبر السماسرة الرياض ابوظبي قطر تركيا.

صمت الرضا في تل ابيب وعواء في عواصم المقاومة

صراخ وعواء ونواح مع وعيد وتهديد بالويل والثبور لحماس الخنادق اذا ظهرت في صنعاء المقاومة، اذا التقى حمساوي مقاوم مع بيروت الضاحية الجنوبية مع دمشق المقاومة والعروبة مع طهران خندق سلمان الفارسي، وبخطاب كراهية وتكفير وتخوين واقصاء وتهميش بالمجوسية والفرس والشرك واللاوطنية.

وهم في احضان اعداء الاسلام والمسلمين، وهم ادوات متوحشة لاعداء الوطن العربي، وهم اذناب ووكلاء للشركات النفطية الرأسمالية الغربية الناهبة لخيرات النفط والغاز وبثمن بخس، وبالمقابل هم في صمت مطبق تجاه اخوان يمين القسم والولاء لبني قينقاع في تل ابيب ولاعجب، فقوم الاخوان في حماية القواعد العسكرية الامريكية في تركيا وقطر وابوظبي والرياض وكبارهم يتمعتون بالجنسية الانجليزية.

ارتدو قمصان الصهيونية

خليفة الاخوان الطيب اردوغان، حدث ولاحرج بالولاء للصهيونية العالمية حسب محكمة مؤسس الحركة الاسلامية التركية المعادية لواشنطن تل ابيب النجم اربكان رضوان الله عليه، التلميذ اروغان ارتدى قميص الصهيونية العالمية وينفذ المشروع الصهيوني الشرق الاوسط الكبير.

رئيس وزراء المغرب الاخواني سعد الدين العثماني، بارك التطبيع بين الكيان الصهيوني والنظام الملكي المغربي بالملك الهاشمي الامريكي.

اخوان الاردن وهم قوة ضاربة في الاردن وبامكانهم تنفيذ ربيع اخواني في ايام وتغيير نظام الحكم، ولكنهم بالولاء للملك الهاشمي الانجليزي الموالي لواشنطن وتل ابيب تحالف اليهود والنصارى.

اخوان الزنداني وصعتر وعلي محسن بالولاء لولي الامر ملك الفساد والخمور والانحلال والراقصات بن سعود.

اخوان توكل وحميد والحزمي بالولاء للصهيوني اردوغان

واخوان حماس الفنادق مشعل بالولاء للاب الروحي للاخوان الدكتور يوسف القرضاوي، المُفتي بقتل ثلث الشعب السوري وبنفس الوقت يفتخر القرضاوي بديمقراطية يهودية وعبرية الكيان الغاصب لفلسطين.

التأسلم الوهابي بعد التأسلم الاخواني

مابعد انكشاف تأسلم اخوان الانجليز بالعلن هل سنرى انكشاف للتأسلم الوهابي اليهودي وبالعلن؟

حسب توصيات العجوز الصهيوني هنري كيسنجر في القرن 21 لكيانات خيانة التطبيع وحركات التأسلم الوهابي الاخواني بالتحالف العلني العسكري والامني والاقتصادي والسياسي مع تل ابيب الصديق والاخ المؤمن واهل كتاب لمواجهة محور المقاومة، فهو خطر مشترك على تل ابيب وانظمة الخيانة والتطبيع.

واصحاب الباطل شرعية واهل الحق ميليشيات وكفر ومجوس ومتمردين.

ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.

__________

المشهد اليمني الأول

المحرر السياسي

14يونيو2021م