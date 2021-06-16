المشهد اليمني الأول

ضبط أمن مديرية همدان وبحث محافظة صنعاء بالتنسيق مع إدارة أمن ثلا بمحافظة عمران عصابة خطيرة للتزوير.

وذكر بحث محافظة صنعاء، أن العصابة التي تتكون من خمسة عناصر تقوم بتزوير مختلف الوثائق والمحررات الرسمية، ومنها البطائق الشخصية والعسكرية، وجوازات السفر والشهادات الثانوية والجامعية، ورخص قيادة المركبات، وغيرها من الوثائق.

وعن ضبط العصابة أوضح بحث المحافظة أن التحريات والمعلومات الأمنية كشفت عن وجود معمل للتزوير في منزل رئيس العصابة، المدعو ” يحي مجاهد قايد البشيري” والكائن في منطقة بني بشير همدان بحدود منطقة حبابة التابعة لمديرية ثلا بمحافظة عمران.

وبعد استخراج أمر تفتيش قضائي من نيابة همدان تم تفتيش المنزل بحضور وكيل نيابة همدان، وقد تم العثور داخل المنزل على المعدات والالمستخدمة في التزوير، وعدد كبير من الوثائق والبطائق المزورة.

بالإضافة إلى عدد كبير من الأختام المستخدمة في التزوير لجهات حكومية ومؤسسات خاصة، داخلية وخارجية، وقد تم ضبط رئيس العصابة المتهم يحيى البشيري، وبقية عناصر العصابة وهم كل من المدعو “صالح هادي حسين البشيري” والمدعو “فهمي محمد مجاهد البشيري” والمدعو “زكريا محمد مجاهد البشيري” والمدعو ” رشاد يحي مجاهد البشيري”.

وإحيل المتهمون مع المضبوطات للإجراءات القانونية.