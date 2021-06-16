المشهد اليمني الأول

ادانت المحكمة الجزائية المتخصصة برئاسة القاضي محمد مفلح وبحضور امين السر القاضي عادل الجدري ووكيل النيابة القاضي احمد القيز والقاضي يحيى حجيرة عضو النيابة ثلاثة متهمين بينهم قائد تحالف العدوان بعدن المسمى العتيبي بتهمة اختطاف الطفلة بثينة الريمي (عين الانسانية).

وقضى منطوق الحكم بالاعدام حدا وتعزيرا في مكان عام بميدان السبعين وصلبهم 3 أيام لكل من المتهم: فهد العتيبي الملقب ابو عبدالله سعودي الجنسية قائد قوات ما يسمى تحالف العدوان في عدن (فار من وجه العدالة) وفؤاد ثابت المنصوري مالك مؤسسة تمكين المرأة (فار من وجه العدالة) وزعفران محمد زايد زوجة المتهم الثاني المنصوري.

وذلك لقيام المتهمين بالاشتراك في اتفاق جنائي لارتكاب جريمة اختطاف الطفلة بثينة منصور الريمني بتاريخ21-9-2017.