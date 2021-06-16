المشهد اليمني الأول

أقر مسؤولون سعوديون، رسميا، بمساعدة سفارة بلادهم في واشنطن بتهريب المواطنين السعوديين المجرمين من الملاحقة القضائية بتهمة جنائية.

وكشف هؤلاء عبر تقرير جديد لـ”واشنطن بوست” أن السفارة السعودية بواشنطن، أشرفت على المساعدة بتهرب المواطنين السعوديين المجرمين عبر شبكة من محامي الدفاع الجنائي الأمريكيين.

ويدفع هؤلاء أموالاً لإبقاء السعوديين المتهمين بارتكاب جرائم خارج السجن فيما قدمت هذه الشبكة خدمات قنصلية تقليدية مثل ترتيب الإفراج بكفالة والمترجمين الفوريين

وكذلك التمثيل القانوني للأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم عنف. لكنها تجاوزت أيضًا الدور التقليدي للسفارات وساعدت المتهمين على التهرب من المراقبة التي أمرت بها المحكمة.

ورتبت للسفر والرحلات الجوية خارج الولايات المتحدة بتهريب المواطنين عندما فر مواطنون سعوديون من العدالة وفقًا لمقابلات مع أكثر من عشرة أفراد.

بالإضافة إلى مئات الصفحات من وثائق المحاكم الأمريكية، والنماذج القانونية السعودية وسجلات السفر الدولية.

قال أحد الأشخاص الذين عملوا في الشبكة السعودية مثل آخرين في هذا المقال، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته.

مشيرًا إلى الخوف من الانتقام: “تفضل السفارة ألا يقضي أحد وقتًا في السجن في الولايات المتحدة”.

“وإذا كانت هناك قضية تتطلب فترة سجن إلزامية، فهناك الكثير من الضغط لإخراجهم من البلاد”

في فرجينيا، حسام العيدي، الذي كان مسجلاً كطالب في جامعة رادفورد مطلوب لانتهاكه شروط فترة المراقبة بعد إدانته بتهم من بينها الاعتداء في عام 2018.

قال أشخاص مطلعون على قضيته إنه عاد إلى المملكة مع مساعدة السفارة.

هناك حاليًا مذكرة توقيف بحق العيدي، وفقًا لسجلات المحكمة والمدعي العام في مقاطعة الأمير إدوارد.

يعتبر الفرار من الولايات المتحدة لتجنب الملاحقة الجنائية جريمة فيدرالية بما في ذلك بموجب قانون الولاية.

خلص تقرير للمخابرات الأمريكية إلى أن ولي العهد السعودي وافق على العملية التي أدت إلى مقتل الصحفي جمال خاشقجي

قال الشخص الذي عمل مع السعوديين: “إذا قررت السفارة السعودية إخراج شخص ما إلى خارج البلاد ، فهناك ميسر شخص غير مرتبط بالسفارة ، لترتيب السفر”.

“إذا كان المتهم يعيش بالقرب من واشنطن .. عادة ما تكون تذكرة ذهاب فقط للخروج من دالاس”.

جرائم جنائية

في ليلة 13 أكتوبر / تشرين الأول 2018 ، تعرض ريكوون مور للطعن خلال قتال شوارع مع اثنين من الغرباء في حي أبتاون الشهير في جرينفيل نورث كارولاينا، وتم نقله إلى مستشفى قريب وأعلن عن وفاته لاحقا.

وسرعان ما أوقفت الشرطة واستجوبت عبد الله الحريري وسلطان السحيمي، وكلاهما من مواطني المملكة السعودية، اللذان وضعهما شهود عيان وكاميرا مراقبة في موقع شجار ليلة السبت.

في البداية، اعتقدت الشرطة أن الرجال ربما تصرفوا دفاعًا عن النفس وأطلقت سراحهم من الحجز. وبعد إجراء مزيد من التحقيقات اتهم الادعاء كلاهما بالقتل العمد من الدرجة الأولى.

لكن من المحتمل ألا يُحاكم الحريري والسهيمي أبدًا، لأنه بعد أيام من جريمتهما المزعومة وقبل توجيه الاتهام لهما، غادرا البلاد وعادا إلى المملكة التي ليس لديها معاهدة تسليم مع الولايات المتحدة.

وتعد تهم القتل الموجهة إلى الحريري والسهيمي من أخطر تهم معروفة بحق عشرات المواطنين السعوديين وكثير منهم طلاب مطلوبين في الولايات المتحدة

تشمل جرائمهم المزعومة القتل غير العمد من الدرجة الأولى، والصدم بالفرار والاغتصاب، وحيازة المواد الإباحية للأطفال.

فر الكثيرون إلى وطنهم بمساعدة المسؤولين السعوديين وبالنسبة للبعض كان طريقهم للخروج من الولايات المتحدة أسهل بسبب إهمال المدعين العامين أو الشرطة الذين فشلوا في التفكير في مخاطر الفرار.

لم تطلب شرطة غرينفيل من الحريري أو السحيمي البقاء في البلاد، وفقًا لقسم الشرطة ، على ما يبدو على افتراض أنهم سيكونون قادرين على مواصلة استجواب الرجال السعوديين مع تطور التحقيق.

تظهر سجلات السفر التي حصلت عليها صحيفة “واشنطن بوست” أن السهيمي قد طار من مطار دالاس الدولي في 17 أكتوبر 2018 ، بعد أربعة أيام من طعنه وقتله مور.

ليس من الواضح ما إذا كان الحريري على نفس الرحلة.

أثارت مساعدة الحكومة السعودية لمواطنيها المتهمين بارتكاب جرائم عنيفة تدقيقًا من سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية وإدانات من أعضاء الكونغرس.

وخلص مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) إلى أن مسؤولي الحكومة السعودية “يساعدون بالتأكيد المواطنين السعوديين المقيمين في الولايات المتحدة في الفرار من الولايات المتحدة لتجنب المشكلات القانونية ، وتقويض العملية القضائية الأمريكية” .

وفقًا لنشرة استخباراتية صدرت في أغسطس 2019، والتي تم رفع السرية عنها بعد تشريع مكتوب. بقلم السناتور رون وايدن (ديمقراطي خام) لاستخراج المزيد من المعلومات حول دور الحكومة السعودية.

رسالة أمريكية

لكن في الآونة الأخيرة، طالبت إدارة بايدن المملكة بالتوقف عن مساعدة المجرمين المتهمين على الفرار.

في اجتماعات مع نظرائهم السعوديين ، أوضح كبار المسؤولين في وزارة الخارجية أن هؤلاء الأفراد يجب أن يواجهوا محاكمة في الولايات المتحدة

وأن أي تدخل حكومي سعودي في نزاهة نظام العدالة الجنائية الأمريكي أمر غير مقبول.

وكتب ناز دوراك أوغلو ، القائم بأعمال مساعد سكرتير في مكتب الشؤون التشريعية في رسالة إلى Wyden في مارس.

وكشفت الرسالة أيضًا أن الحكومة السعودية اعترفت ضمنيًا بمساعدة مواطنيها على الهروب متناقضة مع سنوات من الإنكار.

لطالما أكد المسؤولون السعوديون أنهم لا يساعدون مواطنيهم على التهرب من العدالة أو مغادرة الولايات المتحدة لتجنب الاتهامات أو السجن.

وجاء في رسالة دوراك أوغلو أن “الحكومة السعودية أكدت أنها منعت بعثاتها الخارجية من تقديم وثائق سفر أو أي دعم آخر للمواطنين السعوديين الذين يواجهون إجراءات جنائية في الولايات المتحدة من شأنها أن تساعدهم على الفرار من نظام العدالة الجنائية في الولايات المتحدة”.

ووصف وايدن ، الذي كان أحد أبرز المحققين في الكونغرس بشأن حالات الهروب السعوديين ، بأنه “من غير المقبول بشكل صارخ أن يساعد المسؤولون السعوديون شخصًا متهمًا بالاعتداء أو القتل على الفرار من البلاد والتهرب من العدالة”.