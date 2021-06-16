المشهد اليمني الأول

في خطوة تسعى السلطات السعودية من خلالها إلى التبييض الرياضي، لجأت الأخيرة إلى استضافة بطولة كأس السوبر الإسباني، حتى عام 2029 المقبل.

وبحسب تقارير إسبانية، فإن وزير الرياضة السعودي عبدالعزيز بن تركي الفيصل، أعلن استمرار استضافة السعودية لكأس السوبر الإسباني.

ووفقاً لصحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن السعودية نجحت في الحفاظ على تنظيم بطولة السوبر الإسباني، مقابل مبالغ طائلة تدفعها الرياض تصل سنويا إلى 30 مليون يورو من أجل استضافة البطولة.

وبحسب تقرير الصحيفة، فإن الاتفاق السابق بين الطرفين، كان ينص على استضافة 3 نسخ من 2019 وحتى 2021، في حين أن الاتحاد الإسباني توصل لاتفاق جديد ينص على تجديد العقد لمدة 3 سنوات مقبلة مع إمكانية التجديد لـ4 نسخ مقبلة من البطولة.

وتتمسك السلطة السعودية في التبييض الرياضي، الذي يسعى إلى تضليل الرأي العام، حول الاهتمام بالجانب الترفيهي والحريات، في حين يأتي الوجه الآخر للسلطة، باستمرارها في قمع الحريات والتضييق والاعتقالات التعسفية والانتهاكات ضد حقوق الإنسان.