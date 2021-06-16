المشهد اليمني الأول

تتساقط أمطار الغيث والبركة اليوم الأربعاء، وفي هذه اللحظات على العاصمة صنعاء وضواحيها.

وكان توقع المركز الوطني للأرصاد، الأيام الماضية، عن سقوط أمطار على عدة محافظات يمنية بينها العاصمة صنعاء خلال الأيام القادمة.

فيما توقع المركز في نشرته الجوية اليوم، أن يكون الطقس خلال الـ 24 ساعة القادمة، صحواً إلى غائم جزئيا في المرتفعات الجبلية مع إمكانية تشكل خلايا متفرقة من السحب الركامية خلال فترتي الظهيرة والمساء قد يرافقها هطول أمطار خفيفة على أجزاء من المنحدرات الجبلية الغربية المحاذية لسهل تهامة.

وأشار المركز إلى أن الطقس في المناطق الساحلية سيكون صحواً وحاراً ورطباً نهارا حيث تتراوح درجات الحرارة ما بين 34 إلى 38 درجة مئوية مع وجود عوالق ترابية على السواحل الغربية، فيما يكون الطقس مغبر على السواحل الجنوبية والشرقية، والرياح معتدلة السرعة إجمالا تنشط أحيانا تصل أقصى سرعة لها إلى 24عقدة.