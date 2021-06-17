المشهد اليمني الأول

تحقق السلطات الكندية في مقتل الطالب السعودي محمد الدبيسي المبتعث لدراسة الهندسة الميكانيكية، بعد تعرضه لاعتداء من شخص كندي في إحدى الساحات العامة بأونتاريو.

وأوقفت السلطات الكندية 3 مشتبه بهم في الحادث، وفق ما نشرته صحيفة “عكاظ” يوم الخميس.

وأكد خال المجني عليه محمد آل نصيف، أن السفارة السعودية في كندا تواصلت معهم، وأبلغتهم أن السلطات ألقت القبض على 3 مشتبه في أنهم من تسببوا بجريمة الاعتداء الذي أودى بحياة الشاب البالغ من العمر 20 عاما.

وأوضح آل نصيف أنه لا يعرف جنسية المشتبه فيهم حتى الآن.

وأفاد بأنهم ثلاثة أشخاص أحدهم كان مرافقا للدبيسي، مؤكدا أن ابن أخته كان يتواصل معه، ولم يشر إلى وجود أي خلافات مع أي شخص، بل كان في كندا لإتمام دراسته التي بدأها قبل عام في تخصص الهندسة الميكانيكية.

ولفت إلى أن المجني عليه التحق بالدراسة في كندا قبل عام، ويسكن مع خاله الآخر، ولا يزال التحقيق ساريا لمعرفة ملابسات القضية.