المشهد اليمني الأول

أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية، ليلة الخميس، على أهداف في قطاع غزة، حسب ما ذكرت مصادر أمنية وميدانية.

وقالت المصادر أن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت موقعا تابع للمقاومة شمال بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة ب4 صواريخ.

وأوضح شهود عيان أن النيران اشتعلت في الموقع المستهدف، دون تسجيل إصابات حتى اللحظة.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية غارة على موقعا للمقاومة الفلسطينية بخانيونس جنوب قطاع غزة كما استهدفت طائرات الاحتلال ارضاً زراعة بصاروخ من الاستطلاع شمال غرب غزة مقابل صالة الحرية و استهدفت أيضاً موقع الإدارة المدنية شرق جباليا شمال قطاع غزة.

وذكر المراسل العسكري للقناة 13 العبرية أور هيلار أن “الجيش “الإسرائيلي” يقصف الآن أهدافا تابعة لحماس في قطاع غزة ردا على استمرار إطلاق البالونات الحارقة.

وأضاف” الهجوم الحالي في غزة يتم بواسطة طائرات حربية من عدة أسراب مزودة بقنابل ثقيلة ضد أهداف عسكرية لحمـاس.

وقالت اذاعة جيش احتلال العدو نقلا عن مسؤول أمني : الهجوم الليلة على قطاع غزة أوسع بكثير مما كان عليه الليلة قبل الماضية.

وكانت وسائل اعلامية اسرائيلية قد أفادت مساء اليوم الخميس، بأن تل ابيب بعثت رسالة تحذير لحركة حماس في غزة عبر مصر بشأن البالونات الحارقة.

ووفق القناة 13 العبرية، فإن اسرائيل حذرت في رسالتها حماس من استمرار اطلاق البالونات الحارقة باتجاه “البلدات الاسرائيلية”، قائلة إنه إذا استمرار إطلاق البالونات الحارقة فسنذهب إلى عملية “حارس الأسوار 2”.

ونوهت القناة الى أن مصر تبذل جهودًا لمنع انهيار وقف إطلاق النار.

وأضافت القناة العبرية: يبدو أن “إسرائيل” سترد الليلة وسيهاجم الجيش قطاع غزة، لكن من المتوقع أن يكون الرد محسوبا ومتّزنا.

من جهتها، قالت قناة كان الاسرائيلية، إنه في تقييم للوضع أجراه وزير الحرب الاسرائيلي بيني غانتس، تم اتخاذ قرار بالرد على إطلاق البالونات الحارقة

وأوضحت القناة أنه في قيادة المؤسسة الأمنية يفحصون متى وكيف سيتم الرد، لافتة الى أنه في ذات الوقت لا يرغبون في إنتاج معادلة بأن “كل بالون يستوجب رد”

في وقت سابق، قال المحلل العسكري في القناة العاشرة، ألون بن دافيد، إن الجيش الإسرائيلي سيرد على استمرار إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة.