المشهد اليمني الأول

قال المتحدث باسم حركة “أنصار الله” محمد عبد السلام، الجمعة، إن “موقفنا من العدوان على اليمن هو موقف دفاعي”، معتبرا أن من “اعتدى على اليمن بيده وقف العدوان”.

وكتب عبدالسلام في تغريدة عبر صفحته على “تويتر”، إن “موقفنا من العدوان على بلدنا هو دفاعي، ومن بيده وقف العدوان وإنهاء الحصار، هو الذي اعتدى على اليمن عدوانا عسكريا وحصارا اقتصاديا”.

واعتبر عبدالسلام أن “مطالبة المدافع عن نفسه بالتوقف عن الدفاع والصمت عن الحصار، هو استسلام مرفوض تأباه الفطرة السليمة، والتضحيات التي قدمت، والصمود الأسطوري للشعب اليمني”.