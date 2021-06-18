المشهد اليمني الأول

نظمت بمدينة حجة اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية تنديدا بقرار النظام السعودي منع أداء فريضة الحج لهذا العام.

واستنكر المشاركون في الوقفة التي نظمها أبناء منطقة الحلة، بحضور مديري مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور أحمد الكحلاني وفرع مصلحة الأحوال المدنية العقيد محمد المحطوري، إمعان النظام السعودي في منع المسلمين من أداء هذه الفريضة.

وأشاروا إلى أن هذا القرار يأتي تماشيا مع السياسة الأمريكية والصهيونية لصد المسلمين عن أداء فريضة الحج.

وأدان بيان صادر عن الوقفة، استمرار تحالف العدوان الأمريكي السعودي في احتجاز سفن المشتقات النفطية ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة.

وطالب البيان المجتمع الدولي بالتدخل للضغط على دول تحالف العدوان للسماح بدخول سفن المشتقات النفطية لتفادي كارثة إنسانية وشيكة.