المشهد اليمني الأول

لقت الملكة نور الحسين، والدة الأمير حمزة، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني، على تسجيلات صوتية “مسربة”، منسوبة لابنها، في إطار قضية “الفتنة” التي عصفت بالبلاد مؤخرا.

واعتبرت الملكة نور، في تغريدة على “تويتر”، أن الأمير حمزة يتعرض لـ”اغتيال شخصية” من قبل حملة تضليل إعلامي.

وجاء تعليق الملكة تعقيبا على تغريدة لصحفي، رجح فيها أن يكون التسريب الأخير للأمير حمزة، في مكالمات هاتفية مع الشريف حسن بن زيد، وهو ضلع آخر في قضية “الفتنة”؛ من تدبير المخابرات الأردنية.

وأعرب صاحب التغريدة “علي يونس” عن اعتقاده بأن التسجيل قد تم العبث فيه ليستخدم كدليل على نظرية “المؤامرة” من قبل الأمير حمزة وابن زيد، بالإضافة إلى باسم عوض الله، رئيس الديوان الملكي الأسبق؛ ضد الملك عبد الله الثاني.

وعلقت الملكة نور بالقول: “وجه مخجل لسياسات منطقتنا ولكن ليس لشعبنا”، دون تفاصيل إضافية.

وفي التسريب المزعوم، يقول الأمير حمزة إنه يراقب الوضع، وينتظر اللحظة المناسبة للمضي قدما إلى الأمام، وإنه يريد مزيدا من الاستشارات.

ويشير الطرفان إلى شخص ثالث أسموه “no lube”، قال معدو الفيديو، الذين لم يكشفوا عن هويتهم، إن المقصود به هو باسم عوض الله.

وقال الشريف حسن في أحد التسجيلات، إن باسم عوض الله قال له إن هذا الوقت هو وقت الأمير حمزة.

وفي أحد التسجيلات، يقول الشريف حسن إن أزمة مستشفى السلط، وأحداث جبل التاج (حي الطفايلة)، وغيرها، تشير إلى أزمة حقيقية قد تطيح بالملك عبد الله الثاني.

ويعود تاريخ التسجيلات إلى شهور سابقة، آخرها منتصف آذار/ مارس الماضي، أي قبل نحو أسبوعين فقط من اعتقال باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد.

وكانت وسائل إعلام محلية أردنية قد نشرت، الثلاثاء، “إفادة خطيّة” منسوبة لعوض الله تعود إلى الرابع من نيسان/ أبريل، خلال مرحلة التحقيق، حول عقده اجتماعات دورية منذ رمضان 2020، مع الأمير حمزة، وبترتيب من الشريف حسن بن زيد، تتعلق بتقديمه “طروحات تحريضية” كنصائح للأمير ضد أخيه غير الشقيق العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بحسب ما أوردته الإفادة المنسوبة لعوض الله.

ويمثل عوض الله والشريف حسن بن زيد أمام محكمة أمن الدولة العسكرية، فيما ارتأى الملك عبد الله الصفح عن أخيه غير الشقيق، بالإضافة إلى مجموعة من مرافقيه.