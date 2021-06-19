المشهد اليمني الأول

اندلعت مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وشرطة احتلال العدو الإسرائيلي في الداخل المحتل، بعد اقتحام الأخيرة لحفل زفاف بالقوة في بلدة دير الأسد.

وأصيب العديد من الفلسطينيين في المواجهات التي اندلعت مع عناصر شرطة احتلال العدو الإسرائيلي، التي أطلقت الرصاص الحي عليهم.

وأفاد شهود عيان بأن قوات تابعة لوحدة “حرس الحدود” التابعة لشرطة احتلال العدو الإسرائيلي اقتحمت حفل زفاف في دير الأسد بمزاعم إطلاق الرصاص الحي خلال الحفل.

وخلال المواجهات أُضرمت النار في مركبتين تابعتين لقوات شرطة احتلال العدو الإسرائيلي.