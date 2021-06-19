المشهد اليمني الأول

لاقى وصف المرتزق سلطان البركاني بأن اليمن الحديقة الخلفية للسعودية والخليج استهجان وغضب واسعين من مختلف شرائح الشعب اليمني، بما فيهم الشعراء اليمنيين الذين نظموا مجاراة شعرية شارك فيها 35 شاعر وشاعرة، فيما يلي نصها:

1- الشاعر سلطان خضران

غلطان ياسلطان غلطان غلـــطـان

في ماتقــــول الان والناس داريـن

ارض اليمن ماهي حديقةوبستان

خلف السعـــوديّه لحلف البـعارين

ارض اليمن. كانت ولا زالت الان

وتظل (مقبرة الغــزاه) المعادين

بالقوه اصلا مادخلــــها سليـــمان

فكيف يدخلها ابن سلمان ذلحين

والله سلّــطـنا على قرن شيطان

نكسره فالقرن واحد وعشــــرين

2- مهدي احمد صالح مفلح

اي والله انك للقذارات سلطان

وانك قرين الشر والدجل والشين

ارض اليمن ما هي حديقة لسلمان

لو با تدوم الحرب فيها لقرنين

ما دام فيها كل شاجع وطعان

يحمو ثراها من ذيول الشياطين

اقصر كلامك يا ذنب واسكت الان

فارض اليمن ماهي لحفنة معاقين

ولا لكم فيها ولا شعبها شان

يا خاينين الارض والعرض والدين

3-الشاعر ابو برق الظرافي

اي والله انّــا مااتيــنــا ببهــُتــان

ولا لجئنا للدعــي وابن ياميــن

احنا وريــد الدين ذي ضخ الإيمان

ينبض بصعقــة قاتله للشيــاطين

وارضي لها تاريــخ عزّة وعنــوان

وافحص دماء الدهر وسط الشرايين

خضراء بزهر اينع مع بدر مــران

تروى بنهر الهدي ذي جابه ا(حسين)

منهج إبا خصّب معانــيه قرآن

وآيات تتــزاور جميع الميــادين

4- الشاعر عبدالقادر داؤود

يابن اللقيطة عــود من قبل تهـتان

واسحب كلامك يابن سبعه وسبعين

ارض اليمن ضاحه وفرسانها جان

ما هي حديقه للدنــق و المـلاعين

فيها قُبل حاشد ومذحج وهمدان

و اقيالها عترة بــكيل الــمـيامــين

ذي ما قـراها امــس يــتـفــرج الآن

وادي جبــاره ذي يـخلًّ الموازيـن

يا ذي بلا تاريــخ ما لك بهــا شان

ما تـــذكر الا فـي خيانة فلسطين

5- الشاعر محمود الجنيد

والله وطلعلك ريش يانعل سلمان

ياسبلت المرجوم من وقت لاحين

منته تعزي انت فاتر وتعبان

نطفه ولكن ارضعوها الشياطين

صفّرت عداد الإبا ياحميدان

ملعون من جيز الكلاب الملاعين

هيمان ياسلطان باالذل هيمان

لاسامح الله الملوك السلاطين

6- لشاعر يحي الوحيشي

اي انبطاح وذل وخضوع واذعان..

ايش الدناءة يا حريم السلاطين..

الله يلعن سبلتك لا أنت سلطان..

قواد ابن قواد واطي ومسكين..

تقول عن شعبك حديقة لسلمان.. ?!!”

الله يلعن ذي بزت وجهك الشين..

ارض اليمن قلعة حصينة وعزران ..

في بابها جاهز لقمع الفراعين..

خلف السعودي واليهودي والاخوان..

بستان وازهاره سكود وبراكين..

7- مختار حيدر

هذا اليمن للمجد والعز عنوان

احنا قواميس العرب والعناوين

الله ميزنا بحكمه وإيمان

بالحرب تعرفنا جميع الميادين

ومملكة داعش بها كل شيطان

المسلمين ترجم هناك الشياطين

من عز نفسه عزته اينما كان

يعيش بين القوم عيشة سلاطين

ماقد كلامك ذي تكلمت قرآن

كلام فارغ ليش قد انتو مجانين

8- الشاعر أبو عساف

قولوا له إنه دانق من أمس والآن

مــانـا بـمـسـتغرب عـلـيه الـهـيانة

لاتـرتجي من خاين بلاده إحسان

لــو أدعــى تـفـضحه فـلتة لـسانه

هـذا يـمثل نفسه وحزب الأخوان

والـمـؤتمر فـي مـصر مـاله مـكانة

أمـا اليمن شامخ مثل حيد عطان

مـاهـو حـديـقة يــا قـليل الأمـانة

سلطان وأمثاله من أذناب سلمان

في قايمة سوداء ولا لهم حصانة

9- هادي حسين الرزامي

لازال في شعب اليمن ناس عميان

خدام امريكا وخدام رابين

يعيش في دنياه تايه وسكران

ويبيع عرضه والوطن للملاعين

من بعد ما سموه في المهد سلطان

واصبح بلا سلطان وامسى بلا دين

يهذي بدون شعور في كل محيان

مثل الكلاب النابحه بينها البين

ياللأسف بعض السياسيdن ورعان

مدعوس في الخارج وبين اليمانيdن

10- ابو اسماعيل الجابري

حمى على إنسان من شعب الايمان

ويذل نفسه خلف جمع البعارين

من انت تتحدث على أرض قحطان

سِوا عميل الأمركه وابن يامين

لا من تعز العز تُنسب وعمران

ولا صِله لك في عدن وارض ساقين

خاين ولا لك دم يجري بشريان

ملعون من سابق ولاحق وذلحين

11- إبتسام شرف المحطوري

يـخسئ على مـن فِيَ الشكل انـسـان

وبـداخله تـسكن جميع الشياطين

ارض السـعيدة ليـن رأفـة وإحـسان

ايـمـان حـكمه ديـن ،وانتم فـراعـيـن

والـظـلم مانـرضى أبد عبر الأزمــان

في وجه الاعداء دوم احنا البـراكيـن

يخرص لسانك انت ياخس سـلطـان

انتـم عبيد امريك مـانتـو سـلاطـيـن

واحــنا لـنـا قـايد عَلم كــفـو عـــدنـان

نفسى الخطى ذي خطها سيدنا حـسـيـن

12- صالح عنبل

عشقته الذله وصارت بك إدمان

واليوم تنهق فوق ظهرك حمارين

حتى تطاولته على دار الايمان

وابطالها بالروح والدم شارين

اخزيته العالم من الانس و الجان

واهل التحالف منك خازين زارين

سيادة الاوطان تشريع الاديان

واحنا حملنا في جعبنا خيارين

إما نعييش احرار والحق سلطان

واما نموت احرار والخلق دارين

13- الياس المقدشي

عليك لعنة يا حذا ورع سلمان

يا بايع الناموس والعرض والدين

هذا اليمن يا نذل هي اصل قحطان

من قبل نجد الشر بـ قرون وسنين

كنا حضارة يوم همْ بضع بعران

تشهد سباء بلقيس برهان للعين

استنبط التاريخ من قصر غمدان

يا من داهكم منهج اسحاق رابين

حضارة التاريخ ارضاً وانسان

ما هي حديقة مملكه قبل يومين

14- ابوناصح منصور العزي

يخسى الملك سلمان والخلف سلطان

هين ومن مثله شويه مهانين

هذا اليمن رجله وحكمه وايمان

ماهي حديقه له ولهل البعارين

مهد الحضاره ارض تبع وهمدان

طبع الكرم والجود وسط الشرايين

سلمان في سلطان في ال نهيان

ماهم سوى سلعة رخيصة لرابين

15- ابـو رازح القـعـود

هذا اليمن ارض الحضاره والايمان

فيها الاسود الكاسره باالملأيين

أحناء هلاك المملكه وابن سلمان

اقسم بربي لاندك السلاطين

من يغزي ارضي بايصبح خبر كان

نطحن عظامه قبل فرم الشرايين

الطفل فينا مثل صاروخ بركان

هبوا معا الله ياالرجال الميامين

16- أبو بدر الفرجه

مغرور سلطان مع ابليس شيطان

من ضمن جن الانس بين الشياطين

مايدري ان اليمن ايمان حكمه وايمان

تاريخها معروف والكل داريين

يشهد لنا طه وقوله خير برهان

اعلن وسام الشرف بين الملايين

وارض اليمن من عهد جرهم وهامان

ماتحولت في يوم للغازي بساتين

مابالكم ترجع لسلمان بستان

من بعد عصر القرن واحد وعشرين

17- بوقصي العويري

ارض اليماني ارض عزه وايمان

ماهي لعُباد الريال الملاعين

هي مقبرة سلمان وانصار سلمان

ومن غزاها يطعم الموت موتين

لرجالها تبقى حديقة وبستان

اهل الشرف واهل الثبات الميامين

جنات ابوجبريل وانصار مران

جنه لحلف البدر جنات لحسين

ماهي لكم ياكل واطي وشيطان

هذا ارض لانصار الهدى نُصرت الدين

18- الشاعر ذيبان صالح ذيبان

سلطان ذيل مربوط في ذيل سلمان

كلاهما مذلول مدعوس عارين

عبيد مرهونه على كف شيطان

وبايذوقوا فاليمن حر نارين

ارض العروبه والشهامه والايمان

رمالها تحرق طموح المعارين

تبقى اليمن حره عزيزه بشجعان

لله باعوا والرضا منه شارين

فرسان نفتك بالاعادي وبركان

مع العلم في محور الحق مارين

19- ابوإسلام الحداء

أحلف يمين ان انت يا الكلب سلطان

خارج نطــاق التغــطيه بـ البــلايين

إما بحــلم أو عـادك الان ســكــران

أو قد وجب زجك بسجن المجانين

لن الكلام ذي قولت به كذب بهتان

ما ينطــبق عــلئ بــلاد الســـلاطين

أرض اليمن ذي تحكم الأنس والجان

اركــع قـــداها يا سلــيل المـــلاعـين

هي موطن الايمان مذكوره بـ قراءن

سورة سباء والاحقاف اكبر براهين

20- الشاعر نبيل المطري

الدانق البركاني اصبح لفمهٌ لسان

أخطاء بقوله ان اليمن له بساتين

اليمن للسعودي حديقات بركااان

أبشر بجلدك يلتهب با البرااااكين

ماقد غزا أرض اليمن قبلكٌ نسان

كلا ولا تجرأ جان يغزي الميامين

ياْبركاني اليمن مقبره لك وسلمان

بل ومثلث برموده لكم يا ملاعين

أبشر بنزف الدم في كُل ميدااان

ويكون شريانك مجرا نهر للصيِن

21- حازم الشظمي

تصريح سلطان اندرج تحت عنوان

الراقصين على رؤوس الثعابين

هم كل خاين باع دينه والاوطان

واعطى العدو تبرير قتل الملايين

باقي بقايا من عفافيش واخوان

احفاد بن يامين واسحاق رابين

وكل دعواهم اباطيل وبهتان

تخالف اعراف اليمن والقوانين

والناس هم اجناس واشكال والوان

والدهر شاهد والمواقف عناوين

22- ابوكيان الهبل

مادام جندالله في كل ميدان

يبشر عدو الله بطعام غسلين

واللي تشوفوفي مجازه وجيزان

عدهابدايات الخبر والعناوين

اللي بدع بالحرب كبره وبهتان

والله لاامرغ انوفه في الطين

سنه الاهيه وواقع وقران

العاقبه والنصر للمتقيين

23- علي حشفول الهلالي

أصبحت يا سلطان للعيب قبطان

والحقت قوم النفاق الملاعين

عبرت عن نفسك إذا انت تهتان

أما اليمن فيها الرجال الميامين

كم جا زلط يا كلب في قول الإعلان

يا منبطح كم جا هلل بالخماسين

أرض اليمن قد قال ربي ب (قرآن )

جنه في الدنيا وتحوي البساتين

24- عز الدين جحاف

الله يخزيك دمت للذل عنوان

وللنذاله والحقارة دواشين

أرض اليمن قد بعتها ببخس اثمان

وبعت عرضك للغزاة الملاعين

منتا يماني يابعير ابن سلمان

خالي من الغيرة على الأرض والدين

تخسا ويخسا كل دانق وخوان

وكل من باعوا قضية فلسطين

عاش اليمن شامخ على مر الأزمان

والموت لأ.م.ر.ي.كا وحلف الشياطين

25- يحيي عبدالله دحيم

غلطان قلناها كما قال خضران

ياخادم الخدام قلي على وين

تخسئ وتعقب قلتها بفم مليان

والمملكه تخسى وملك البعارين

ارض السعيده منبع المجد والشان

والحكم والحكمه وفرض القوانين

من قبل فرعونٍ ومن قبل هامان

كانت وتبقى للعروبه عناوين

وسلمان بايصبح قريبا خبر كان

وتصبح دياره لليماني بساتين .

26- راجح بن صبر

سلطان ياحيوان في صورت انسان

يستدموك بني سعود الملاعين

اعما وياكم به معك ناس عميان

ولعقل ماشي عقل عندك ولادين

ماتعرف ان العقل لشخص ميزان

ون الكرامه غاليه يحمر العين

ترك قرا رالشعب للنسا ن فهما ن

يعرف تواريخ اليمن ولقوا نين

شعب اليمن شعب الحضاره وليمان

ما هو حد يقه خلفيه للبعا رين

27- أبو زكريا الاأخذي

الله يـلـعـن كـل فـاتـر وخـوان

ايد وشـارك لـحـلـف الملاعين

امثال سـلـطـان وزعـطـان وفـلتان

ذي باعو الأرض والـعـرض والـدين

قـبـحـهـم الله من أنذال حـذيـان

احقر بشر في الكره شافت الـعـيـن

مـا عـاش مـن لليمن بـاع او كـان

لو ما تبقى على الأرض شخصين

فالحمد لك يارب فـي كل الأزمان

فضحت ذي قد كان عايش بوجهين

28- شبل حاشد

ارض اليمن فخري ع مر الازمان

حتى لواصبحو الانجاس بقلبين

شعب اليمن شامخ وللحف طعان

يخلي المعتدي عاكس الخطين

قلول حلف الشر مهما الثمن كان

شعب اليمن يَقُسِمً ابوه قسمين

ومن غزا شعب اليمن ديامً يهتان

حاشا وكلا يبيعه باثمن قرشين

و حلف الشر بايصبح السكران

وتحرر بلادي وتلطم باليد كفين

29 – بلال الصوفي

لابد ماننهي التحالف والاخوان

والسن هي بالسن والعين بالعين

واللي مع العدوان ماهو بانسان

مجرم وخائن بل ومارق عن الدين

محال يقبل شعبنا أي خوان

لو يختفي مثل الثعابين في الطين

شتان مابين الفريقين شتان

من قاوم الغازي ومن اظهر اللين

30- ابو عصام مفرح

سلطان لاانته خنت فاالشعب ماخان

لاانته دني فاالشعب كله سلاطين

اهل اليمن هم اهل عزه وايمان

حرمت علي امثالك عبيدالملايين

حاشااليمن تقبل بمن باع الاوطان

من انت تتكلم عن ارض الميامين

احنااليمن واهل اليمن حمرالاعيان

ماتقبل امثالك عليها شياطين

31- أسـامـة المـعبـاء

ارض اليمن يامعتدي نار بركان

يحرق لظاها جيش المعادين

منته قد الحرب ياابن سلمان

من ارضنا عادوا جنودك مهانين

الحرب قب القب باتبداء الان

وكل الهزايم با تجي للفراعين

على سفية الهدئ مع خير ربان

ننهي اليهود الغاصبة والشياطين

احنا جنود الله في كل ميدان

والله سلطنا على بن يأميين

32- صدام شايف

ارض اليمن مهد الحضاره والاديان

مئوئ الاسود الضاريه لاتغابين

اصل العرب من نسل حمير وقحطان

ماهي تبع من ارض قرن الشياطين

ولاحديقه للصهاين ياخبير انت غلطان

عار عليك العار تشبيه اليمن بالبعيرين

كذبت ياسلطان يااخس من سبلة ثعيلان

اصل اليمن معروف من قبل تبدين

شوف المشاهد والنشاما فوق جيزان

وبعدها لاعاد تقل انت من واين

33- احمد الماوري

ماهي غريبة من ملعون خوّان

باع الوطن والشعب والعرض والدين

ما غير با يلصق في خلف سلمان

ويقصد ان احنا كما هو ملاعين

يا خلفية سلمان وسروال نهيان

شعب اليمن ماهو حديقة بساتين

هذه حقيقة حق ظاهر للأعيان

ان اليمن مقدام كل الميادين

34- عبدالله الحداد

قد شعبنا سلطان أسمووك بطيحان

بالأنبطاح مشهوور والوجه وجهين

من يوم خلعت عداد عفاااش مهتان

بـنعل اليمن مدعوس واليوم بنعلين

عشق الهوان والذل ف وجهك أبتان

من سنين طيشك إلى السن تسـعين

35 – ابوعلي البريهي

مثل الدعي سلطان نابح بلا شان

تجري العماله في دمه والشرايين

قد باع أرضه بالسعودي وقد خان

شعبه وأصبح لا كرامه ولا دين

قلبه من الأحقاد والخبث مليان

من بدر والخندق وخيبر وحطين

ومن مثيله قدموا الروح قربان

من أجل يرضوا بايدن وبن يامين

أولئك القوم الأراذل والأعوان

من للمر ي كي واليه و دي موالين

#إتحاد_الشعراء_والمنشدين